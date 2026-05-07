Gangguan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz makin parah di tengah eskalasi konflik Iran–AS-Israel dan meningkatnya kontrol keamanan oleh Iran.

Tidak ada kapal dagang melintas di Selat Hormuz dalam 24 jam, ketegangan makin meningkat Gangguan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz makin parah di tengah eskalasi konflik Iran–AS-Israel dan meningkatnya kontrol keamanan oleh Iran.

Tidak ada kapal dagang besar yang melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir hingga pukul 09.00 GMT pada Kamis, di tengah meningkatnya risiko keamanan dan pengetatan kontrol oleh Iran di salah satu titik choke point maritim paling penting di dunia, menurut data pelacakan kapal yang dihimpun Anadolu.

Penghentian pergerakan kapal tersebut menandai eskalasi lanjutan dalam gangguan pelayaran global sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dimulai pada 28 Februari.

Arus lalu lintas komersial di jalur perairan itu dilaporkan menurun tajam dalam beberapa pekan terakhir, dengan banyak operator kapal mengalihkan rute atau menghindari kawasan Teluk akibat kekhawatiran keamanan, gangguan sinyal, serta ketidakpastian kondisi pelayaran.

Gangguan terbaru ini terjadi setelah media berbasis Beijing, Caixin, melaporkan sebuah kapal tanker minyak besar milik perusahaan China diserang di Selat Hormuz pada Senin. Insiden tersebut disebut sebagai serangan pertama yang melibatkan kapal berbendera atau milik China sejak perang dimulai.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi di lepas pelabuhan Al Jeer, Uni Emirat Arab, dan menyebabkan kebakaran di bagian dek kapal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan Beijing akan terus mendorong deeskalasi di Selat Hormuz dan berupaya maksimal untuk melindungi keselamatan kapal serta awak kapal China.

“Kami berharap pihak terkait bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, dan segera memulihkan perdamaian serta stabilitas di Selat Hormuz,” kata Lin pada Rabu.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah kapal yang terkait dengan negara Barat juga dilaporkan melakukan pelayaran berisiko tinggi di kawasan tersebut.

Kapal CMA CGM Saigon milik Prancis kembali terdeteksi di lepas pantai Oman pada Rabu malam setelah sempat menghilang dari sistem pelacakan di Teluk Persia, yang mengindikasikan kapal tersebut kemungkinan melintasi Selat Hormuz dengan mematikan sistem Automatic Identification System (AIS) di tengah gangguan sinyal di kawasan itu.

Kapal tersebut terakhir terlihat pada Selasa di lepas Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab, sebelum muncul kembali di Laut Arab dengan tujuan yang mengarah ke Colombo, Sri Lanka.

Perlintasan itu menjadikan CMA CGM Saigon salah satu kapal yang terkait Eropa Barat yang berhasil melintasi Selat Hormuz tanpa insiden sejak perang pecah.

Namun pada Selasa, kapal CMA CGM San Antonio yang juga dimiliki perusahaan pelayaran Prancis dilaporkan diserang saat melintasi selat tersebut, menyebabkan awak kapal terluka dan kapal mengalami kerusakan.

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu menyatakan bahwa kapal-kapal telah mematuhi aturan transit baru yang diberlakukan Teheran di Selat Hormuz.

Dalam unggahan di platform media sosial X, IRGC mengatakan kerja sama kapal-kapal tersebut membantu keamanan maritim kawasan dan menegaskan bahwa “lintasan aman dan stabil” akan dijamin melalui protokol baru.

Pada Selasa, IRGC juga meminta seluruh kapal untuk hanya menggunakan jalur yang telah ditentukan saat melintasi selat tersebut, dan memperingatkan bahwa penyimpangan akan dianggap berbahaya serta dapat memicu “tindakan tegas”.

“Semua kapal yang ingin melintasi selat harus menggunakan koridor yang telah diumumkan Iran sebelumnya, dan setiap penyimpangan akan mendapat tindakan tegas,” demikian pernyataan IRGC, yang menyebut jalur tersebut sebagai “satu-satunya jalur aman” di perairan strategis itu.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur utama perdagangan energi global yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Gangguan di kawasan ini meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, LNG, dan bahan bakar olahan di tengah tekanan pasar energi akibat konflik yang masih berlangsung.