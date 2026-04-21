Thailand menegaskan tetap berpegang pada prinsip netralitas dalam konflik internasional

Thailand dorong perdamaian cepat di tengah ketegangan Timur Tengah Thailand menegaskan tetap berpegang pada prinsip netralitas dalam konflik internasional

Ketua Senat Thailand Mongkol Surasajja berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir, seraya menyoroti dampak besar ketegangan tersebut terhadap perekonomian negaranya.

Dalam wawancara di sela Sidang Umum ke-152 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Istanbul, Surasajja mengatakan konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah menimbulkan tekanan ekonomi signifikan bagi Thailand.

Ia menegaskan bahwa ketergantungan Thailand terhadap energi dari kawasan Timur Tengah membuat negaranya sangat terdampak oleh instabilitas di wilayah tersebut.

“Konflik ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi Thailand. Ketergantungan energi kami sangat tinggi. Karena itu, kami berharap perdamaian dapat segera terwujud,” ujarnya.

Surasajja juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum IPU oleh Turkiye dan menyatakan kehormatan dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia menegaskan bahwa Thailand secara konsisten menerapkan prinsip netralitas dalam berbagai isu internasional, termasuk konflik di Myanmar maupun sengketa di Laut China Selatan.

Menurutnya, Thailand mendukung prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, serta pendekatan netralitas yang diusung ASEAN.

“Kami menghindari memberikan komentar terhadap skenario yang belum terjadi atau isu internasional yang sensitif. Dengan menjaga netralitas, kami ingin menjalin hubungan persahabatan dengan semua negara dan berkontribusi pada perdamaian dunia,” kata Surasajja.

Terkait isu keamanan siber, ia menegaskan Thailand telah memiliki langkah perlindungan yang memadai untuk menghadapi potensi risiko, termasuk yang berkaitan dengan teknologi 5G dari China.

Surasajja juga menilai peran diplomatik yang dimainkan Turkiye dan Pakistan dalam berbagai krisis global sebagai hal yang penting.

“Setiap negara anggota PBB memiliki peran dalam mewujudkan perdamaian. Kami menghargai seluruh upaya yang dilakukan negara-negara dalam proses ini,” ujarnya.

Ia menambahkan Thailand akan terus memperkuat kerja sama di tingkat regional Asia Tenggara serta dalam berbagai forum internasional guna mendukung perdamaian dan pembangunan bersama.

Judul: