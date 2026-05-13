Tentara Israel tembak mati pekerja Palestina di dekat tembok pemisah

Pasukan Israel menewaskan seorang pekerja Palestina dan melukai satu lainnya pada Selasa malam di kota al-Ram, Tepi Barat bagian tengah, saat keduanya berusaha melintasi tembok pemisah menuju Yerusalem Timur yang diduduki.

Bulan Sabit Merah Palestina dalam pernyataannya mengatakan tim medis telah membawa jenazah seorang pria berusia 47 tahun ke rumah sakit di Ramallah setelah korban ditembak di bagian kepala oleh pasukan Israel ketika mencoba melintasi tembok pemisah di al-Ram, utara Yerusalem Timur.

Organisasi tersebut juga menyebut seorang pekerja Palestina lainnya dibawa ke rumah sakit dari lokasi yang sama setelah terkena tembakan di bagian kaki saat mencoba menyeberangi tembok tersebut.

Warga Palestina hampir setiap hari menjadi sasaran penembakan di sekitar tembok pemisah yang mengelilingi Yerusalem Timur dan di sepanjang perbatasan antara Tepi Barat dan Israel ketika mencoba masuk untuk mencari pekerjaan di kota itu maupun di wilayah Israel yang menduduki Palestina.

Menurut data Federasi Umum Serikat Buruh Palestina, lebih dari 50 pekerja Palestina tewas dan lebih dari 38 ribu lainnya ditangkap sejak Oktober 2023 hingga 1 Mei tahun ini.

Sejak perang Gaza dimulai, Israel melarang pekerja Palestina kembali bekerja sehingga sebagian dari mereka nekat memanjat tembok pemisah meski berisiko tinggi.

Yerusalem Timur dikelilingi tembok yang sebagian besar terbuat dari beton dan kawat berduri, dengan sebagian besar jalurnya dibangun di atas tanah Tepi Barat.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, menyebut tembok tersebut memiliki tinggi lebih dari 8 meter dan membentang sekitar 202 kilometer.

Israel mengklaim tembok itu dibangun untuk alasan keamanan, namun Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutnya sebagai bagian dari upaya aneksasi tanah Palestina oleh Israel.

Pada 2004, Mahkamah Internasional mengeluarkan opini penasihat yang menyatakan tembok tersebut ilegal karena dibangun di wilayah Palestina yang diduduki.