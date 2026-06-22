Sumber Palestina menyebut pasukan Israel membiarkan kedua korban mengalami pendarahan dalam waktu lama dan menahan jenazah mereka

Tentara Israel bunuh dua warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Sumber Palestina menyebut pasukan Israel membiarkan kedua korban mengalami pendarahan dalam waktu lama dan menahan jenazah mereka

Tentara Israel menewaskan dua warga Palestina dan melukai sedikitnya satu orang lainnya di wilayah selatan Tepi Barat yang diduduki pada Minggu malam, menurut sumber-sumber Palestina.

Mengutip sumber keamanan, kantor berita Palestina Wafa mengidentifikasi kedua korban sebagai Reda Awad (15) dan Issa Awad (19).

Sumber tersebut menyatakan pasukan Israel membiarkan keduanya mengalami pendarahan dalam waktu yang lama sebelum kemudian menahan jenazah mereka.

Dua pemuda lainnya juga mengalami luka akibat tembakan pasukan Israel dan telah dibawa ke rumah sakit. Kondisi keduanya dilaporkan stabil.

Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengklaim bahwa para korban melemparkan bom molotov ke arah permukiman Karmi Tzur.

Karmi Tzur dibangun di atas tanah milik warga Palestina yang berada di Kota Beit Ummar, utara Hebron.

Sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, wilayah Tepi Barat yang diduduki mengalami peningkatan tajam dalam penggerebekan dan serangan yang dilakukan pasukan Israel maupun pemukim terhadap warga Palestina.

Menurut data Palestina, sedikitnya 1.173 warga Palestina tewas, 12.666 lainnya terluka, sekitar 23.000 orang ditangkap, dan sekitar 33.000 orang mengungsi di wilayah tersebut selama periode itu.