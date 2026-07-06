Kapal fregat Turkiye wakili negara dalam peringatan 250 tahun kemerdekaan AS

Fregat Angkatan Laut Turkiye TCG Oruc Reis mewakili Turkiye dalam rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di New York

TCG Oruc Reis tampilkan kemampuan Angkatan Laut Turkiye di New York Fregat Angkatan Laut Turkiye TCG Oruc Reis mewakili Turkiye dalam rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di New York

Kapal fregat Angkatan Laut Turkiye TCG Oruc Reis mewakili Turkiye dalam rangkaian acara maritim yang digelar di New York sebagai bagian dari peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.

Kapal yang diawaki 176 personel tersebut berlabuh di Sungai Hudson dan akan berada di Pelabuhan New York hingga 8 Juli sebelum melanjutkan pelayaran menuju Dublin, Irlandia.

Komandan TCG Oruc Reis, Kapten Kemal Varli, mengatakan kehadiran kapal itu mencerminkan kemampuan operasional Angkatan Laut Turkiye yang tinggi, profesionalisme, serta kapasitas menjalankan misi bersama pasukan negara-negara sekutu.

Varli menjelaskan modernisasi kapal telah diselesaikan pada 2025 dengan memanfaatkan teknologi pertahanan dalam negeri, termasuk sistem manajemen tempur, radar, peperangan elektronik, sensor, komunikasi, dan komando-kendali yang canggih.

Dia mengatakan kunjungan tersebut juga menunjukkan peran aktif Turkiye di NATO serta kontribusinya terhadap keamanan maritim internasional.

Lebih dari 20 negara turut ambil bagian dalam kegiatan maritim tersebut dengan mengirimkan kapal militer maupun kapal bersejarah.

TCG Oruc Reis merupakan kapal fregat kelas Barbaros yang mulai dioperasikan Angkatan Laut Turkiye pada 1997. Kapal itu dijadwalkan berlayar dari New York menuju Dublin pada 8 Juli.