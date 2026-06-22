Swiss menyambut kemajuan konstruktif dalam perundingan Iran dan Amerika Serikat di Burgenstock, termasuk pembentukan komite tingkat tinggi dan peta jalan menuju kesepakatan final dalam 60 hari

Swiss sambut kemajuan konstruktif dalam pertemuan Iran-AS di Burgenstock Swiss menyambut kemajuan konstruktif dalam perundingan Iran dan Amerika Serikat di Burgenstock, termasuk pembentukan komite tingkat tinggi dan peta jalan menuju kesepakatan final dalam 60 hari

Swiss pada Senin menyambut kemajuan yang dicapai dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, termasuk pembentukan komite tingkat tinggi serta penyusunan peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan pihaknya telah mencermati pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Qatar dan Pakistan, yang bertindak sebagai mediator antara Washington dan Teheran dalam konteks konflik di Timur Tengah.

"Fasilitator Swiss menyambut kemajuan konstruktif yang dicapai selama pembicaraan diplomatik intensif yang berlangsung sepanjang malam 21-22 Juni di Burgenstock antara para mediator, Iran, dan Amerika Serikat," kata kementerian tersebut.

Swiss juga menyambut pembentukan komite tingkat tinggi oleh para pihak berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati.

"Ini merupakan langkah positif yang akan membantu menyusun tahap berikutnya dari proses politik dan teknis," demikian pernyataan kementerian.

Swiss turut menyambut kesepakatan mengenai peta jalan yang bertujuan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari.

Menurut kementerian tersebut, langkah itu "menciptakan kondisi bagi dimulainya kembali pembahasan teknis baru secara segera."

Kementerian Luar Negeri Swiss menegaskan bahwa negaranya tetap siap mendukung proses tersebut sesuai dengan tradisi Swiss dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik.

"Tujuan kami adalah agar diplomasi kami dapat berkontribusi terhadap deeskalasi, stabilitas, dan perdamaian," tutup pernyataan tersebut.