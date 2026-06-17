Swiss fasilitasi penandatanganan memorandum antara AS dan Iran

Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran akan ditandatangani di Burgenstock pada 19 Juni

Swiss konfirmasi penandatanganan MoU AS-Iran digelar Jumat di Burgenstock Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran akan ditandatangani di Burgenstock pada 19 Juni

Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi bahwa penandatanganan memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung pada Jumat di resor Burgenstock, Swiss tengah.

Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) menyatakan telah menjalin komunikasi intensif selama beberapa hari terakhir dengan Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar terkait rencana penandatanganan tersebut.

"Pada tahap ini, penandatanganan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Juni, di Burgenstock, Kanton Nidwalden," kata juru bicara FDFA Pierre-Alain Eltschinger kepada Anadolu dalam sebuah pernyataan.

Menurut kementerian tersebut, lokasi penandatanganan diusulkan oleh Pakistan dan Qatar selaku mediator, serta mendapat persetujuan dari Amerika Serikat dan Iran.

"Swiss bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini dengan menciptakan kondisi praktis dan diplomatik yang diperlukan agar pertemuan tersebut dapat berlangsung di wilayah Swiss," ujar Eltschinger.

FDFA tidak mengungkap rincian isi memorandum maupun teknis pelaksanaan upacara penandatanganan.

"Tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat disampaikan pada tahap ini mengenai prosedur maupun rincian penandatanganan yang direncanakan," demikian bunyi pernyataan tersebut.