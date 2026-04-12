Serangan Israel di Lebanon tewaskan 27 orang sejak Sabtu Serangan menargetkan sejumlah kota di wilayah selatan, termasuk Tefahta dan Toul

Sedikitnya 27 orang tewas akibat gelombang baru serangan Israel di Lebanon sejak Sabtu dini hari, di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut di wilayah selatan negara itu.

Media pemerintah Lebanon melaporkan serangan terbaru terjadi di kota Tefahta, Lebanon selatan, yang menewaskan 13 orang.

Serangan udara Israel di kota Toul, wilayah Nabatieh, juga menewaskan tiga orang, termasuk seorang anggota otoritas kesehatan, serta melukai tiga lainnya, termasuk seorang paramedis, menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) yang mengutip Kementerian Kesehatan.

Gelombang serangan terpisah juga menewaskan tiga orang di kota Kfar Sir. Empat korban lainnya dilaporkan tewas setelah sebuah bangunan permukiman di jalur Zefta–Nabatieh dihantam serangan.

Serangan di kota Qsaibeh menambah satu korban jiwa, sementara sebelumnya tiga orang juga dilaporkan tewas dalam serangan terhadap bangunan permukiman di wilayah Mayfadoun, Nabatieh.

Kota Jebchit turut menjadi sasaran serangan udara yang menghantam kompleks generator listrik swasta hingga menyebabkan kebakaran.

Israel diketahui memperluas ofensif militernya di Lebanon selatan sejak serangan lintas batas oleh Hizbullah pada 2 Maret, meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak November 2024.

Pada Jumat malam, kantor kepresidenan Lebanon mengumumkan bahwa Lebanon dan Israel sepakat menggelar pertemuan pertama pada 14 April di Departemen Luar Negeri AS di Washington untuk membahas gencatan senjata dan memulai perundingan langsung.

Rencana pertemuan tersebut berlangsung di tengah pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Pertemuan di Islamabad dijadwalkan berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dua pekan dengan Iran, dengan menyebut proposal 10 poin dari Teheran sebagai dasar yang dapat dinegosiasikan.