Serangan rudal dan drone Iran dilaporkan merusak sejumlah fasilitas serta perangkat pengumpulan intelijen yang digunakan CIA dan badan-badan intelijen AS lainnya di Timur Tenga

Serangan Iran rusak fasilitas CIA dan perangkat pengawasan AS di Timur Tengah Serangan rudal dan drone Iran dilaporkan merusak sejumlah fasilitas serta perangkat pengumpulan intelijen yang digunakan CIA dan badan-badan intelijen AS lainnya di Timur Tenga

Serangan rudal dan drone Iran dilaporkan menyebabkan kerusakan bernilai miliaran dolar pada fasilitas intelijen dan perangkat pengawasan Amerika Serikat (AS) di berbagai wilayah Timur Tengah, dengan skala kerusakan disebut belum pernah dialami sebelumnya oleh badan-badan intelijen AS.

NBC News pada Selasa melaporkan, dengan mengutip empat sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa serangan Iran merusak sejumlah bangunan dan peralatan pengumpulan intelijen yang digunakan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) serta badan intelijen AS lainnya.

Menurut laporan tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti fasilitas dan peralatan yang rusak diperkirakan mencapai miliaran dolar AS.

Para sumber mengatakan skala kerusakan akibat serangan tersebut lebih besar dibandingkan kerusakan yang pernah dialami badan-badan intelijen AS sebelumnya.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada Februari. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan ke sejumlah negara di kawasan yang menjadi lokasi aset-aset AS.

Iran dan AS pada pertengahan Juni menandatangani nota kesepahaman melalui mediasi Pakistan yang bertujuan mengakhiri perang kedua negara dan mencapai kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Namun, perundingan sejak itu mengalami kebuntuan di tengah perselisihan yang masih berlangsung mengenai ketentuan dalam nota kesepahaman tersebut serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur penting bagi ekspor energi global.