Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran pada Rabu dini hari

Serangan AS di Iran meluas, pertahanan udara di sekitar Teheran diaktifkan Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran pada Rabu dini hari

Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran pada Rabu dini hari, memicu aktivasi sistem pertahanan udara di sekitar Teheran serta ledakan di sejumlah kota, termasuk Bushehr, Tabriz, Behbahan, Omidiyeh, dan Chabahar.

Di tengah gelombang serangan tersebut, sistem pertahanan udara Iran di sekitar Teheran diaktifkan, sementara ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi di negara itu.

Televisi pemerintah Iran melaporkan sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah timur, timur laut, dan barat ibu kota Teheran.

Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan serangan udara AS menyasar dua lokasi di dekat Kota Bushehr di selatan Iran, sementara serangan rudal menghantam kawasan dekat Kangavar di Provinsi Kermanshah, Iran barat.

Kantor berita Mehr, mengutip Departemen Manajemen Krisis Provinsi Azerbaijan Timur, melaporkan serangan udara AS juga menargetkan sebuah lokasi militer di dekat Kota Tabriz di barat laut Iran.

Mehr juga mengutip seorang pejabat Provinsi Khuzestan yang mengatakan rudal-rudal AS menghantam sejumlah wilayah di sekitar Kota Behbahan dan Omidiyeh di barat daya Iran.

Di Iran tenggara, televisi pemerintah melaporkan empat ledakan terjadi dan pesawat tempur AS terlihat terbang di atas Kota Pelabuhan Chabahar di Provinsi Sistan dan Baluchestan.

Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan operasi tersebut merupakan malam ke-11 berturut-turut serangan terhadap sasaran militer di Iran guna semakin melemahkan kemampuan Teheran mengancam pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.

Amerika Serikat meningkatkan intensitas serangan terhadap Iran sejak pekan lalu. Teheran membalas dengan melancarkan serangan terhadap fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan militer AS di sejumlah negara kawasan.

Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran itu terjadi meski kedua negara pada Juni lalu telah menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada Februari serta mencapai kesepakatan damai jangka panjang.