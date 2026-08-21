Serangan artileri Israel menghantam lahan pertanian di wilayah selatan Desa Jabata al-Khashab, Provinsi Quneitra, dan menyebabkan kebakaran di kawasan tersebut

Serangan artileri Israel picu kebakaran di lahan pertanian Suriah Serangan artileri Israel menghantam lahan pertanian di wilayah selatan Desa Jabata al-Khashab, Provinsi Quneitra, dan menyebabkan kebakaran di kawasan tersebut

Serangan artileri Israel menghantam lahan pertanian di Provinsi Quneitra, Suriah selatan, pada Kamis dan memicu kebakaran, di tengah berlanjutnya serangan serta operasi militer Israel di wilayah Suriah.

Televisi Alikhbaria melaporkan pasukan Israel menembakkan peluru artileri ke wilayah selatan Desa Jabata al-Khashab dan meluncurkan suar penerangan di atas kawasan tersebut.

Menurut laporan itu, tembakan artileri tersebut menyebabkan kebakaran di lahan pertanian.

Serangan itu terjadi sehari setelah pasukan Israel menyerbu Jabata al-Khashab dan menahan dua orang.

Pada Selasa, pesawat tempur Israel melancarkan delapan serangan udara terhadap landasan pacu Pangkalan Udara Militer Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah barat laut, yang menyebabkan kerusakan pada infrastrukturnya.

Pada hari yang sama, pasukan Israel juga menembaki wilayah Wadi Abdeen di pedesaan Daraa bagian barat, Suriah selatan.

Suriah memprotes serangan-serangan tersebut melalui surat yang dikirimkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB.

Damaskus mengatakan serangan, operasi militer dan penculikan yang terus dilakukan Israel menghambat upaya stabilisasi serta berisiko semakin meningkatkan ketegangan di kawasan.

Selama berbulan-bulan, Suriah selatan mengalami operasi dan serangan Israel berulang kali, termasuk penggerebekan, penggeledahan, penangkapan serta pendirian pos pemeriksaan militer.

Aktivitas tersebut meningkat setelah jatuhnya rezim Bashar Assad pada Desember 2024, ketika Israel menyatakan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 tidak lagi berlaku dan mengambil alih zona penyangga Suriah.