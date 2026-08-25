Seniman ikonik Palestina Sliman Mansour meninggal dunia pada usia 79 tahun setelah lebih dari lima dekade berkarya dalam seni modern Palestina

Seniman legendaris Palestina Sliman Mansour meninggal dunia pada usia 79 tahun Seniman ikonik Palestina Sliman Mansour meninggal dunia pada usia 79 tahun setelah lebih dari lima dekade berkarya dalam seni modern Palestina

Seniman ikonik Palestina Sliman Mansour, yang karya-karyanya menjadi simbol identitas, ingatan dan perlawanan Palestina, meninggal dunia pada usia 79 tahun, kata keluarganya pada Senin malam.

“Bab terakhir telah ditulis,” kata pihak keluarga dalam sebuah pernyataan. “Dengan hati yang diliputi kesedihan yang tak terlukiskan, kami menyampaikan bahwa ayah tercinta kami telah meninggal dunia.”

“Untuk dunia, ia meninggalkan kehidupan yang dipenuhi keindahan, kenangan dan warisan yang akan terus hidup melalui semua orang yang pernah disentuhnya,” tambah keluarga.

Pihak keluarga mengatakan rincian mengenai pemakaman dan acara mengenang Mansour akan diumumkan kemudian.

Lahir pada 1947 di kota Birzeit, dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, Mansour merupakan salah satu tokoh paling terkemuka dalam seni modern Palestina. Ia berkarya sebagai pelukis, pematung, penulis dan kartunis.

Selama lebih dari lima dekade, karya-karyanya mendokumentasikan perjuangan Palestina, pengusiran, keterikatan terhadap tanah dan ingatan budaya dengan menggunakan berbagai simbol yang berasal dari sejarah, warisan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina.

Dalam wawancara dengan Anadolu pada 2024, Mansour mengatakan dirinya memandang seni sebagai cara untuk “memanusiakan kembali” rakyat Palestina di tengah upaya “Israel dan Barat” untuk merendahkan kemanusiaan mereka.

“Sebagai seniman dan orang-orang yang berkecimpung dalam kebudayaan, peran kami adalah memanusiakan kembali rakyat Palestina,” katanya.

Mansour kerap menempatkan tanah sebagai tema utama dalam karya-karyanya.

“Semua orang memperebutkan tanah, dan tanah adalah sumber inspirasi utama saya,” ujarnya.

Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah The Camel of Hardships, yang menggambarkan seorang pria tua Palestina membawa Yerusalem di punggungnya. Karya tersebut menjadi salah satu simbol keteguhan rakyat Palestina yang paling dikenal.

Dalam wawancara yang sama, Mansour menyampaikan pesan kepada warga Palestina yang tinggal di luar tanah air mereka.

“Jangan lupakan Palestina dan Palestina itu indah,” katanya.

“Dalam karya seni saya, tidak ada pesan kebencian. Yang ada adalah keindahan dan cinta,” tambahnya.