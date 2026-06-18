Rusia menghentikan seluruh penerbangan di empat bandara utama Moskow setelah serangan drone besar-besaran Ukraina yang disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak perang dimulai

Seluruh bandara di Moskow hentikan penerbangan akibat serangan drone Ukraina Rusia menghentikan seluruh penerbangan di empat bandara utama Moskow setelah serangan drone besar-besaran Ukraina yang disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak perang dimulai

Seluruh penerbangan yang tiba maupun berangkat dari bandara utama di Moskow dihentikan sementara pada Kamis setelah serangan drone besar-besaran yang dilancarkan Ukraina ke ibu kota Rusia.

Badan Transportasi Udara Federal Rusia (Rosaviatsiya) mengatakan seluruh penerbangan di Bandara Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky, dan Sheremetyevo ditangguhkan untuk sementara waktu.

Pembatasan tersebut diberlakukan setelah serangan drone Ukraina dalam skala besar. Menurut Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin, sebanyak 194 drone berhasil ditembak jatuh saat mendekati ibu kota Rusia.

Rosaviatsiya menyatakan pembatasan sementara terhadap kedatangan dan keberangkatan pesawat diterapkan di Bandara Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky (Ramenskoye), dan Sheremetyevo guna menjamin keselamatan penerbangan.

Kementerian Transportasi Rusia melaporkan maskapai penerbangan kini menyesuaikan jadwal operasional mereka akibat pembatasan di wilayah Moskow, sementara kondisi di bandara tetap terkendali.

"Personel tambahan telah dikerahkan untuk membantu para penumpang, dan layanan bandara beroperasi dalam mode siaga yang ditingkatkan," kata kementerian tersebut.

Menurut pernyataan itu, para penumpang di bandara diberikan alas tidur dan kasur, air minum, serta akses gratis ke ruang ibu dan anak.

Moskow menjadi sasaran salah satu serangan drone Ukraina terbesar sejak perang dimulai, dengan sebuah kilang minyak juga dilaporkan terkena serangan, kata Sobyanin.

Dalam unggahan di Telegram, Sobyanin mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia masih terus menangkis apa yang disebutnya sebagai serangan berskala besar.