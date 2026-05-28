Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu: Serangan ke Kyiv bisa terjadi "kapan saja" Rusia klaim masih memiliki kekuatan militer besar, soroti ketegangan Ukraina, Armenia, dan dampak krisis Timur Tengah

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu pada Kamis mengatakan bahwa serangan ke Kyiv, yang sebelumnya telah diperingatkan Moskow, dapat terjadi “kapan saja.”

Shoigu mengatakan Rusia telah menunjukkan kemampuan yang dapat digunakan dalam serangan tersebut.

“Kami telah memperingatkan sebelumnya jenis serangan apa yang dapat dilakukan, dan kami telah menunjukkan kekuatan yang dapat digunakan,” kata Shoigu dalam konferensi pers di Forum Keamanan Internasional di wilayah Moskow, seraya menambahkan bahwa siapa pun yang menganggap Rusia telah kehabisan kemampuan militernya adalah “sangat keliru.”

Ia juga menegaskan bahwa peringatan Rusia yang menyarankan para duta besar asing untuk meninggalkan Kyiv telah disampaikan “secara serius dan sadar.”

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangan Rusia terhadap infrastruktur industri militer Ukraina, yang disebut Moskow sebagai “balasan” atas serangan Ukraina terhadap target sipil di wilayah Rusia.

Terkait isu Armenia, Shoigu mengatakan Moskow tidak melihat adanya indikasi bahwa pangkalan militer Rusia di Armenia akan ditutup meskipun ada perkembangan politik terbaru di Yerevan.

“Pangkalan tersebut berfungsi dan beroperasi seperti biasa, dan saat ini kami tidak melihat adanya prasyarat atau ancaman yang akan menyebabkan penarikannya,” ujarnya.

Shoigu juga menanggapi perjanjian kerangka kemitraan strategis yang baru ditandatangani antara Armenia dan Amerika Serikat dalam inisiatif Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

Ia menilai kesepakatan itu lebih menyerupai “dukungan untuk kampanye pemilu” pemerintah saat ini daripada kemitraan strategis yang benar-benar matang.

Pada 26 Mei, Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani perjanjian tersebut saat kunjungan Rubio ke Yerevan. Armenia dijadwalkan menggelar pemilu parlemen pada 7 Juni.

Shoigu juga mengatakan Rusia telah mengambil pelajaran dari peristiwa terbaru di kawasan Teluk Persia, khususnya terkait kebutuhan membangun cadangan darurat obat-obatan, vaksin, dan pasokan penting lainnya.

Ia memperingatkan bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah serta gangguan yang terkait dengan tindakan Barat di kawasan tersebut dapat berdampak global, termasuk memperburuk krisis pangan di Afrika.

“Jutaan orang bisa menghadapi kelaparan,” katanya, seraya menambahkan bahwa krisis di Teluk Persia memengaruhi pasar pangan dan energi internasional secara global.