- Antonio Guterres memperingatkan eskalasi militer terbaru berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik dan mengancam stabilitas kawasan serta ekonomi global.

Sekjen PBB Desak AS dan Iran Tahan Diri di Tengah Memanasnya Ketegangan di Teluk - Antonio Guterres memperingatkan eskalasi militer terbaru berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik dan mengancam stabilitas kawasan serta ekonomi global.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu mengkritik kembali memanasnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat setelah kedua negara saling melancarkan serangan militer, yang mendorong Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Teheran telah "berakhir".

"Sekretaris Jenderal khawatir dengan kembali terjadinya konfrontasi militer di kawasan Teluk. Insiden yang terjadi dalam 24 jam terakhir berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik yang telah dicapai antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.

Dujarric memperingatkan bahwa kembalinya konflik berskala penuh akan membawa konsekuensi yang sangat serius bagi masyarakat di kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta perekonomian global.

"Sekretaris Jenderal menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, menghindari langkah-langkah yang dapat semakin memperburuk situasi, dan segera mengambil langkah untuk meredakan ketegangan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Guterres juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi hukum internasional, termasuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil, serta menghormati hak dan kebebasan pelayaran.

Lebih lanjut, Dujarric mengatakan Guterres mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk segera melanjutkan perundingan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tertunda melalui jalur diplomasi.

"Kami tetap berkomitmen mendukung semua upaya untuk mencegah kembalinya konflik, memulihkan stabilitas, serta mewujudkan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan atas konflik ini," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan pada Rabu, menyusul meningkatnya ketegangan akibat serangan Iran terhadap tiga kapal tanker di Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia, yang dilalui sebagian besar ekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara produsen di kawasan Teluk.