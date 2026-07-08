Mark Rutte menilai serangan AS ke Iran "mutlak diperlukan", menegaskan NATO akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, serta kembali menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Sekjen NATO: Trump berhasil dorong Eropa tingkatkan belanja pertahanan, Aliansi harus makin kuat Mark Rutte menilai serangan AS ke Iran "mutlak diperlukan", menegaskan NATO akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, serta kembali menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil mendorong keseimbangan belanja pertahanan antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, seraya menyerukan penguatan aliansi pertahanan NATO.

Berbicara kepada wartawan menjelang KTT NATO di Ankara, Rabu, Rutte mengatakan Trump berhasil mewujudkan target yang selama puluhan tahun diupayakan para presiden AS sejak era Dwight D. Eisenhower, yakni menyamakan porsi belanja pertahanan antara Eropa dan Amerika Serikat.

"Presiden Trump akhirnya berhasil menyelesaikan apa yang sejak masa Eisenhower telah diupayakan para presiden Amerika, yaitu menyetarakan belanja pertahanan antara Eropa dan Amerika Serikat," kata Rutte.

Menurutnya, selain dorongan dari Trump, ancaman dari Rusia juga menjadi faktor yang membuat negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan mereka.

Rutte menegaskan NATO membutuhkan Eropa yang lebih kuat di dalam aliansi, mengacu pada konsep yang ia sebut sebagai "NATO 3.0".

Ia menjelaskan bahwa KTT NATO sebelumnya di Den Haag berfokus pada perencanaan, target, pendanaan, industri pertahanan, serta dukungan bagi Ukraina. Sementara itu, KTT di Ankara difokuskan pada implementasi berbagai komitmen tersebut.

"Hari pertama pertemuan ini merupakan keberhasilan besar, dengan banyak kontrak dan komitmen baru yang mendukung target implementasi tahun ini," ujarnya.

Rutte kembali menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas industri pertahanan agar NATO mampu mempertahankan diri jika sewaktu-waktu menghadapi serangan.

Ia juga menegaskan kembali target NATO untuk mengalokasikan belanja pertahanan dan sektor terkait hingga 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035.

"Dalam satu tahun, Kanada dan negara-negara Eropa akan mencapai 4 persen. Itu berarti peningkatan besar dalam belanja pertahanan inti maupun belanja terkait pertahanan," katanya.

Selain itu, Rutte menegaskan NATO akan terus memberikan dukungan kepada Ukraina.

Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada Rusia bahwa NATO siap mempertahankan seluruh wilayah anggotanya.

"Aliansi yang terdiri dari satu miliar penduduk di Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat akan mempertahankan setiap jengkal wilayah kami. Anda tidak akan bisa mengalahkan NATO. Kami adalah aliansi defensif. Kami tidak akan menyerang siapa pun. Kami hanya akan mempertahankan cara hidup, demokrasi, dan wilayah kami. Jadi jangan mencoba mengusik kami," ujarnya.

Konflik AS-Iran

Menanggapi meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Rutte mengatakan para pemimpin NATO diperkirakan akan kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki kemampuan senjata nuklir.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Saat ditanya mengenai serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran, Rutte menyebut langkah tersebut "mutlak diperlukan".

"Ketika sudah ada gencatan senjata namun Iran pada dasarnya melanggarnya, dan kita melihat apa yang terjadi kemarin dengan adanya serangan terhadap kapal-kapal, saya pikir sangat penting bagi Amerika Serikat untuk merespons dengan tegas," katanya.

Rutte juga mengatakan NATO harus memastikan Rusia dan China tidak memperoleh akses strategis ke kawasan Arktik.

Terkait pernyataan Trump mengenai Greenland, Rutte menyebut NATO telah memiliki mekanisme yang baik untuk menangani isu tersebut bersama Denmark.

Ia juga membantah anggapan bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap NATO melemah di tengah wacana pengambilalihan Greenland maupun rencana pengurangan pasukan AS di Eropa.

"Komitmen itu tetap ada, tidak diragukan lagi. NATO juga penting bagi kepentingan Amerika Serikat, misalnya untuk mencegah kapal selam Rusia mendekati pantai Amerika Serikat sehingga keamanan negara itu tetap terjaga," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Rutte menyampaikan apresiasi kepada Türkiye sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT NATO.

"Terima kasih atas penyelenggaraannya. Ini adalah pertemuan yang sangat penting dan Anda menjadi tuan rumah yang sangat baik," kata Rutte.