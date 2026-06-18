Sekjen NATO Rutte menegaskan Amerika Serikat tetap berkomitmen penuh terhadap NATO meski melakukan penyesuaian kontribusi

Sekjen NATO sebut aliansi siap memasuki fase baru jelang KTT Ankara Sekjen NATO Rutte menegaskan Amerika Serikat tetap berkomitmen penuh terhadap NATO meski melakukan penyesuaian kontribusi

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Kamis mengatakan aliansi tersebut memasuki fase implementasi menjelang KTT NATO di Ankara bulan depan, dengan fokus pada peningkatan belanja pertahanan, perluasan produksi militer, dan dukungan berkelanjutan bagi Ukraina.

"Ini adalah pertemuan besar terakhir yang akan kami gelar sebelum KTT Ankara, dan KTT Ankara akan sepenuhnya berfokus pada implementasi," kata Rutte dalam pertemuan para menteri pertahanan NATO di Brussels.

Rutte menyebut pertemuan tersebut sebagai pertemuan tingkat menteri besar terakhir sebelum KTT Ankara.

"Apa yang kita lihat saat ini adalah NATO 3.0 benar-benar sedang terwujud," ujarnya, seraya menggambarkannya sebagai "Eropa yang lebih kuat dalam NATO yang lebih kuat."

Belanja pertahanan dan produksi militer

Rutte mengatakan negara-negara anggota secara signifikan meningkatkan belanja militer, dengan Eropa dan Kanada diperkirakan mengeluarkan tambahan lebih dari 90 miliar dolar AS untuk pertahanan pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, kenaikan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi target kapabilitas NATO dan bergerak menuju target belanja pertahanan yang telah disepakati aliansi.

Ia juga menekankan perlunya meningkatkan produksi pertahanan di kedua sisi Atlantik.

"Kita perlu memproduksi lebih banyak, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, agar tetap aman," katanya.

Rutte menyambut upaya Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa untuk memperkuat basis industri pertahanan mereka, seraya menegaskan NATO harus mampu mengimbangi para pesaingnya.

"China, Rusia, dan negara-negara lain saat ini sedang meningkatkan kapasitas industri pertahanan mereka," tambahnya.

Dukungan untuk Ukraina

Rutte mengatakan dukungan bagi Ukraina akan tetap menjadi agenda utama dalam pertemuan di Brussels maupun KTT Ankara.

"Kita harus menjaga Ukraina tetap kuat, kuat dalam pertempuran," ujarnya.

Ia mengumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan berpartisipasi dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group yang digelar pada hari yang sama.

Merujuk pada pertemuannya dengan Zelenskyy pada Rabu malam, Rutte mengatakan pembahasan berfokus pada perkembangan medan perang dan kebutuhan militer Ukraina, terutama sistem pertahanan udara serta perlindungan infrastruktur vital.

"Presiden berada dalam posisi yang baik," kata Rutte, sembari menilai kesimpulan terbaru Kelompok Tujuh (G7) terkait Ukraina sebagai perkembangan positif.

Ia juga berterima kasih kepada Amerika Serikat atas kelanjutan bantuan militer, termasuk pengiriman rudal pencegat untuk sistem pertahanan udara Patriot.

Peran AS dalam NATO

Menanggapi pertanyaan mengenai keputusan Washington mengurangi sebagian kontribusinya dalam model kekuatan NATO, Rutte mengatakan langkah tersebut berkaitan dengan mekanisme perencanaan dan tidak memengaruhi kemampuan aliansi merespons krisis.

Ia menambahkan bahwa sekutu-sekutu Eropa telah mulai menutup sebagian besar kesenjangan kemampuan yang muncul akibat penyesuaian tersebut.

"Negara-negara Eropa kini sedang mengisi kekosongan itu," katanya, seraya menambahkan bahwa aliansi saat ini berada dalam kondisi yang baik.

Rutte juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat mulai menjauh dari NATO dan memuji Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang mendorong pembagian beban yang lebih besar di dalam aliansi.

"Amerika Serikat sepenuhnya berkomitmen terhadap NATO," katanya, sambil menambahkan bahwa Washington mengharapkan sekutu-sekutu Eropa dan Kanada meningkatkan belanja pertahanan serta kapabilitas mereka.

Iran dan Selat Hormuz

Rutte juga menyambut baik kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran, yang menurutnya merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko keamanan.

"Saya pikir Presiden Trump mencapai kesepakatan yang baik," ujarnya, seraya menilai perjanjian tersebut membantu melemahkan kemampuan nuklir dan rudal balistik Iran.

Ia juga menyoroti pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan mengatakan negara-negara G7 tengah membahas langkah-langkah untuk mendukung keamanan maritim di kawasan tersebut.

Meski menegaskan isu itu bukan misi langsung NATO, Rutte mengatakan aliansi siap membantu apabila diminta.