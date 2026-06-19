Anggota DK PBB soroti krisis kemanusiaan Gaza yang terus memburuk

Pakistan, China, Inggris, dan Rusia mendesak Israel segera mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza, sementara Amerika Serikat menilai Hamas sebagai penyebab utama berlanjutnya penderitaan warga

Sejumlah anggota DK PBB ingatkan krisis kemanusiaan Gaza memburuk meski ada gencatan senjata Pakistan, China, Inggris, dan Rusia mendesak Israel segera mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza, sementara Amerika Serikat menilai Hamas sebagai penyebab utama berlanjutnya penderitaan warga

Sejumlah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, dengan Pakistan, China, Inggris, dan Rusia mendesak Israel membuka akses bantuan tanpa hambatan, sementara Amerika Serikat menyalahkan Hamas atas berlanjutnya penderitaan warga sipil.

Dalam sidang DK PBB mengenai Palestina pada Kamis, Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad mengatakan pelanggaran gencatan senjata dan kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat memprihatinkan meskipun Resolusi 2803 telah diadopsi.

"Meskipun rencana komprehensif telah disetujui dan kemudian diadopsi melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan, pelanggaran gencatan senjata masih terus terjadi dan krisis kemanusiaan di Gaza tetap akut," kata Ahmad.

Ia menyebut warga sipil masih menghadapi "kesulitan luar biasa yang ditandai dengan pembunuhan, kekurangan kebutuhan dasar, pengungsian, dan masa depan yang tidak menentu".

Ahmad menambahkan lebih dari 90 persen penduduk Gaza telah mengungsi dan hanya setengah dari rumah sakit di wilayah itu yang masih beroperasi sebagian.

Menurut Ahmad, persoalan utama adalah penolakan dan penundaan akses bantuan kemanusiaan secara sewenang-wenang yang disebutnya sebagai pola kebijakan Israel dan pelanggaran langsung terhadap kewajiban negara pendudukan berdasarkan hukum internasional.

"Blokade Gaza selama bertahun-tahun telah menjadi instrumen pendudukan dan hukuman kolektif. Dengan mengendalikan akses dan pergerakan, kekuatan pendudukan memperpanjang penderitaan 2 juta warga Palestina," ujarnya.

Duta Besar China untuk PBB Fu Cong mengatakan meredanya ketegangan di Timur Tengah baru-baru ini memberikan harapan untuk menangani krisis lain di kawasan, termasuk Gaza, namun memperingatkan bahwa kondisi di lapangan tetap memprihatinkan.

"Sebaliknya, kematian dan penderitaan masih menjadi kenyataan sehari-hari di Gaza," kata Fu merujuk pada periode setelah kesepakatan gencatan senjata yang dicapai Oktober lalu.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas aktivitas militer Israel.

"Sejak tercapainya kesepakatan gencatan senjata, operasi militer Israel telah merenggut hampir 1.000 nyawa," ujarnya.

Fu juga memperingatkan mengenai "ekspansi berkelanjutan pendudukan militer Israel" dan "ancaman untuk menguasai 70 persen wilayah Gaza".

Ia mendesak Israel mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan, membuka seluruh perlintasan secara penuh, serta menjamin distribusi makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan tempat penampungan yang sangat dibutuhkan.

Kuasa Usaha Inggris untuk PBB James Kariuki turut menyampaikan keprihatinan atas situasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

"Situasi kemanusiaan di Gaza tetap sangat buruk. Pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina sejak Oktober," kata Kariuki.

Ia mendesak Israel segera mencabut pembatasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap akses bantuan kemanusiaan dan mengecam meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

Kariuki juga mengatakan Inggris "terkejut" oleh rekaman yang menunjukkan pasukan Israel menewaskan seorang bayi berusia tujuh bulan di Hebron pada 5 Juni dan menyerukan pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Wakil Tetap Rusia untuk Urusan Politik Anna Evstigneeva menggambarkan Gaza sebagai "bencana kemanusiaan yang terus memburuk" meskipun intensitas konflik menurun setelah gencatan senjata.

Ia memperingatkan bahwa rencana Israel untuk menguasai sebagian besar wilayah Gaza dapat mengancam upaya perdamaian di masa depan.

"Ada kebutuhan akan tindakan mendesak. Jika tidak, arah perkembangan saat ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan," kata Evstigneeva.

Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan syarat untuk memenuhi tuntutan politik.

Evstigneeva kembali menyatakan dukungan Rusia terhadap solusi dua negara dan menilai opsi tersebut masih menjadi jalan yang tersedia untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Tammy Bruce mengatakan Washington tetap berkomitmen bekerja sama dengan mitra regional untuk memajukan upaya perdamaian dan rekonstruksi di Gaza.

"Fokus kami akan beralih ke tahap pembangunan kembali demi kepentingan rakyat Gaza yang telah terlalu lama menderita," kata Bruce.

Meski menyoroti upaya AS dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis, Bruce berpendapat bahwa akar penderitaan di Gaza lebih bersifat politik daripada logistik.

"Masalahnya adalah kelompok teroris yang menyandera penduduk Gaza dengan harapan mereka dapat menghindari komitmen mereka untuk melucuti senjata," ujarnya merujuk pada Hamas.