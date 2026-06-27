Tujuh warga China dipastikan tewas akibat gempa Venezuela

China mengonfirmasi tujuh warganya tewas dalam gempa Venezuela dan menyatakan akan mengirim bantuan darurat serta tim pencarian dan penyelamatan

Sedikitnya tujuh warga China meninggal dalam gempa Venezuela China mengonfirmasi tujuh warganya tewas dalam gempa Venezuela dan menyatakan akan mengirim bantuan darurat serta tim pencarian dan penyelamatan

Sedikitnya tujuh warga negara China dipastikan meninggal dunia akibat dua gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela pada pekan ini, menurut laporan kantor berita pemerintah Xinhua pada Sabtu.

Kedutaan Besar China di Venezuela menyatakan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta memberikan bantuan kepada para korban setelah bencana yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan luas tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan Beijing akan mengirim bantuan kemanusiaan darurat dan tim penyelamat untuk mendukung upaya penanganan bencana di Venezuela.

"Pemerintah China dan Palang Merah China masing-masing akan memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada Venezuela," kata Guo kepada para wartawan di Beijing.

Ia menambahkan China juga akan mengirim tim penyelamat untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan serta layanan medis bagi para korban.

Sebelumnya, Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez pada Jumat mengatakan jumlah korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu pada Rabu telah meningkat menjadi 920 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 3.360 orang.

Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung di berbagai wilayah Venezuela, sementara otoritas mengkhawatirkan jumlah korban tewas dan luka akan terus bertambah.