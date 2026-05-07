Rusia, Oman bahas ketegangan Timur Tengah, tekankan deeskalasi di Teluk Persia

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Kamis bahwa Sergey Lavrov telah membahas situasi di Timur Tengah dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr bin Hamad Al Busaidi.

“Dalam pembicaraan tersebut, kedua menteri membahas isu-isu utama di agenda Timur Tengah, dengan fokus khusus pada situasi di kawasan Teluk Persia,” demikian pernyataan kementerian.

Kedua pihak menekankan pentingnya mencegah kembali pecahnya kekerasan serta menghindari kerusakan infrastruktur sipil akibat serangan, baik terhadap wilayah Iran maupun negara-negara Arab di sekitarnya.

Para menteri juga menegaskan perlunya menghindari eskalasi yang dibuat-buat di dalam Dewan Keamanan PBB dan menyerukan kembalinya upaya politik dan diplomatik secara segera berdasarkan hukum internasional serta dengan mempertimbangkan kepentingan sah seluruh negara di kawasan.

Lavrov kembali menegaskan kesiapan Rusia untuk memberikan bantuan yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui konsep dan langkah praktis dalam Konsep Keamanan Kolektif Rusia untuk kawasan Teluk Persia.

Percakapan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai pengembangan kerja sama bilateral yang terus berlanjut antara Rusia dan Oman di berbagai bidang, menurut pernyataan layanan diplomatik Rusia.