Rusia klaim kuasai dua permukiman di Kharkiv dan Zaporizhzhia, Ukraina

Burc Eruygur
22 Juli 2026•Update: 22 Juli 2026
Rusia mengklaim berhasil menguasai dua permukiman di wilayah Kharkiv dan Zaporizhzhia, Ukraina, dalam operasi militer terbaru yang diumumkan pada Rabu.
Hingga kini, otoritas Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah merebut Desa Artilne, sebuah permukiman di kawasan perbatasan yang berada di Distrik Kupiansk, Wilayah Kharkiv.
Kementerian itu juga mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai Desa Blahodatne di Wilayah Zaporizhzhia.
Sejauh ini, pihak berwenang Ukraina belum memberikan komentar terkait klaim Rusia tersebut. Klaim itu juga belum dapat diverifikasi secara independen karena perang yang masih berlangsung.