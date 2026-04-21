Rusia klaim kuasai 80 permukiman di Ukraina sejak awal tahun Moskow menyebut pasukannya terus maju di berbagai front dan membentuk zona keamanan di beberapa wilayah Ukraina

Rusia mengklaim pasukannya telah menguasai puluhan permukiman dan wilayah luas di Ukraina sepanjang tahun ini, di tengah pertempuran yang masih berlangsung dan sulit diverifikasi secara independen.

Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov pada Selasa mengatakan pasukan Rusia telah mengambil alih 80 permukiman dan lebih dari 1.700 kilometer persegi wilayah Ukraina sejak awal tahun.

Ia menyebutkan bahwa pada Maret dan April saja, pasukan Rusia menguasai 34 permukiman dan sekitar 700 kilometer persegi wilayah.

Gerasimov juga mengklaim bahwa pasukan Rusia telah sepenuhnya mengendalikan wilayah Luhansk di bagian timur Ukraina.

Menurutnya, pasukan Rusia terus maju di kawasan pertahanan Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka, dengan enam permukiman direbut pada Maret dan permukiman Dibrova pada April.

Ia menambahkan pasukan Rusia juga bergerak di berbagai front, termasuk membentuk apa yang disebut sebagai zona keamanan di wilayah Sumy dan Kharkiv di Ukraina, dengan 15 permukiman direbut pada Maret serta Vovchanski Khutory dan Zybine di wilayah Kharkiv pada April.

Gerasimov mengatakan pertempuran paling sengit terjadi di Krasnyi Lyman, di mana pasukan Rusia disebut menguasai sekitar 70 persen kota tersebut.

Ia juga mengklaim pasukan Rusia telah mengendalikan permukiman Hryshyne dan Pavlivka di wilayah Donetsk.

Selain itu, beberapa unit disebut tengah berupaya membentuk “zona keamanan” di wilayah Dnipropetrovsk, dengan pertempuran berlangsung untuk menguasai Novopavlivka yang diklaim lebih dari 75 persen wilayahnya telah berada di bawah kendali Rusia.

Di sebelah barat Huliaipole, pasukan Rusia disebut terus melanjutkan operasi ofensif, termasuk dengan merebut Boikove dan Luhivske di wilayah Zaporizhia.

Gerasimov menambahkan pasukan Rusia juga bergerak menuju Zaporizhzhia dan mengklaim telah merebut Veselianka.

Hingga kini, Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut, sementara verifikasi independen sulit dilakukan karena perang yang masih berlangsung.