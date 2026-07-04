Putin: Rusia dan AS bertanggung jawab menjaga keamanan global

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia dan Amerika Serikat memiliki tanggung jawab khusus menjaga keamanan global sebagai dua kekuatan nuklir terbesar

Putin: Rusia dan AS sebagai dua kekuatan nuklir terbesar bertanggung jawab atas keamanan global Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia dan Amerika Serikat memiliki tanggung jawab khusus menjaga keamanan global sebagai dua kekuatan nuklir terbesar

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu mengatakan Rusia dan Amerika Serikat, sebagai dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan global.

Menurut Kremlin, dalam pesan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada peringatan 250 tahun Hari Kemerdekaan AS, Putin mengatakan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan tidak hanya menandai lahirnya Amerika Serikat, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia.

Dia mengatakan Rusia "tanpa syarat mendukung" para kolonis Amerika Utara dalam perjuangan mereka membebaskan diri dari kekuasaan Inggris.

Putin juga mengingatkan bahwa Moskow dan Washington pernah menjadi sekutu dalam dua perang dunia.

"Kami adalah sekutu dalam dua perang dunia. Bersama-sama kami membebaskan umat manusia dari kengerian Nazisme, kemudian memainkan peran penting dalam meletakkan dasar-dasar tatanan dunia modern," kata dia.

"Dan hari ini, Rusia dan Amerika Serikat, sebagai dua kekuatan nuklir terbesar, memikul tanggung jawab khusus untuk menjamin keamanan dan stabilitas di tingkat global," tambahnya.

Putin menyatakan dirinya yakin hubungan yang "konstruktif, setara, dan saling menguntungkan" antara Moskow dan Washington akan memberikan manfaat bagi kedua negara maupun masyarakat internasional secara luas.