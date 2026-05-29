Presiden Vietnam serukan pengendalian diri dan dialog di tengah krisis Tatanan Dunia - To Lam memperingatkan bahaya persaingan geopolitik yang tidak terkendali dan menegaskan pentingnya kerja sama demi menjaga stabilitas kawasan dan global.

Presiden Vietnam To Lam pada Jumat menyerukan peningkatan “pengendalian diri”, dialog, dan kerja sama antarnegara di tengah apa yang ia sebut sebagai krisis yang semakin membesar dalam tatanan internasional. Ia memperingatkan bahaya persaingan geopolitik yang tidak terkendali serta meningkatnya ketidakstabilan global.

Berbicara pada sesi pembukaan forum Shangri-La Dialogue yang berlangsung selama tiga hari di Singapura, To Lam mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis secara bersamaan dalam bidang hukum internasional, kepercayaan strategis, dan model pembangunan ekonomi.

“Krisis tatanan internasional menunjukkan bahwa hukum internasional dan pengendalian diri harus diperkuat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara-negara harus berfokus pada “hidup berdampingan secara bertanggung jawab” dibandingkan perpecahan, pemaksaan, dan saling curiga.

Pemimpin Vietnam itu menegaskan perdamaian dan stabilitas kawasan hanya dapat dipertahankan melalui dialog, transparansi, dan mekanisme kerja sama yang praktis.

To Lam memperingatkan bahwa sekadar bereaksi setelah krisis terjadi tidak lagi cukup dan mendesak pemerintah di berbagai negara untuk secara proaktif mengurangi risiko sebelum ketegangan meningkat.

Ia mengatakan kepentingan nasional Vietnam sangat terkait dengan perdamaian dan kemakmuran kawasan, seraya menegaskan kembali kebijakan luar negeri Hanoi yang mengedepankan independensi, kemandirian, dan hubungan internasional yang beragam.

Dalam isu keamanan, To Lam kembali menegaskan kebijakan pertahanan “empat tidak” Vietnam yang telah lama diterapkan, termasuk tidak bergabung dalam aliansi militer dan tidak berpihak pada satu negara untuk melawan negara lain.

Presiden Vietnam itu juga menyoroti krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang menurutnya turut menyebabkan kekurangan energi global dan gangguan rantai pasok, sehingga meningkatkan tekanan terhadap perekonomian kawasan dan perdagangan dunia.

Ia mengatakan situasi tersebut akan terus menimbulkan tantangan yang lebih besar, tidak hanya bagi Vietnam tetapi juga bagi kawasan dan dunia secara luas.

Sementara itu, sebelum menyampaikan pidatonya di pembukaan Shangri-La Dialogue, To Lam juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang tiba di Singapura untuk menghadiri forum tingkat tinggi tersebut.