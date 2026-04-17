Presiden Turkiye serukan penguatan diplomasi di tengah konflik kawasan Presiden Turkiye menyerukan penguatan jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan memperingatkan dunia tengah menghadapi krisis yang semakin dalam, baik dalam hal kekuasaan maupun arah, seraya menyebut sistem internasional telah mencapai titik yang “serius dan berbahaya.”

Berbicara pada pembukaan Forum Diplomasi Antalya 2026, Jumat, Erdogan mengatakan mekanisme global yang bertugas melindungi hak asasi manusia dan keamanan kerap gagal berfungsi efektif, bahkan cenderung tidak responsif dalam menghadapi berbagai krisis besar.

Ia menyebut situasi global saat ini sebagai krisis moral dan eksistensial, dengan merujuk pada perkembangan di Gaza sejak peristiwa 7 Oktober sebagai gambaran nyata kerusakan sistem internasional.

Menurutnya, memandang situasi di Gaza hanya sebagai tragedi kemanusiaan tidaklah cukup, karena kondisi tersebut juga menunjukkan keterbatasan tatanan global saat ini.

Erdogan juga mengkritik respons dunia terhadap konflik di Suriah, Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon, yang dinilai gagal melewati “ujian paling mendasar dari kemanusiaan.”

Seruan diplomasi dan peluang gencatan senjata

Erdogan menekankan pentingnya menjaga jalur diplomasi dan menghindari penyelesaian konflik melalui kekerasan.

“Seberapa pun dalam perbedaan, kita tidak boleh membiarkan kata-kata digantikan oleh senjata atau negosiasi digantikan oleh konflik berdarah,” ujarnya.

Terkait ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Erdogan menilai peluang yang muncul dari gencatan senjata harus dimanfaatkan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang mengedepankan rekonsiliasi serta kewaspadaan terhadap potensi upaya yang dapat merusak proses negosiasi.

Menyoroti pentingnya Selat Hormuz, Erdogan menegaskan bahwa akses negara-negara Teluk ke laut terbuka tidak boleh dibatasi.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi berdasarkan aturan yang berlaku serta memastikan jalur pelayaran tetap terbuka bagi aktivitas komersial.

Prioritas kebijakan regional dan global

Mengenai Suriah, Erdogan menilai stabilitas dan normalisasi di negara tersebut penting bagi masa depan kawasan.

Ia juga menegaskan kesiapan Turkiye untuk mendukung negosiasi langsung, termasuk kemungkinan pertemuan tingkat pemimpin, jika pihak-pihak dalam konflik Rusia-Ukraina bersedia.

Erdogan kembali menegaskan komitmen Turkiye terhadap target keanggotaan Uni Eropa, seraya menyerukan blok tersebut untuk mengatasi persoalan arah kebijakan dan kembali pada visi pendiriannya.

Terkait ketegangan di Laut Aegea dan Mediterania Timur, ia mengatakan Turkiye ingin menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah stabilitas dan kemakmuran, sekaligus menolak pendekatan sepihak yang dinilai mengabaikan kepentingan Ankara dan Republik Turki Siprus Utara.

Erdogan menambahkan bahwa Turkiye akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang damai, sambil memperkuat aliansi yang ada dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk melalui inisiatif “Development Road project” di sektor energi dan konektivitas.