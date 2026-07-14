Presiden Erdogan pada Selasa menyampaikan belasungkawa kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani atas wafatnya sang ayah, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Presiden Turkiye kunjungi Qatar untuk melayat mantan Emir Qatar Presiden Erdogan pada Selasa menyampaikan belasungkawa kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani atas wafatnya sang ayah, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan tiba di Doha, Qatar, pada Selasa untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Dalam kunjungan tersebut, Erdogan dijadwalkan menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Erdogan tiba di Bandara Internasional Hamad menggunakan pesawat kepresidenan TUR.

Kedatangannya disambut Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani.

Ibu Negara Turkiye Emine Erdogan turut mendampingi presiden dalam kunjungan tersebut.

Erdogan dijadwalkan menyampaikan belasungkawa kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani atas wafatnya sang ayah, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.