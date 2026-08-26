Erdogan bertekad jadikan kawasan kembali sebagai wilayah perdamaian

Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan tekad untuk mewujudkan “Turkiye Bebas Terorisme” sekaligus kawasan bebas terorisme dengan menjaga kekuatan dan persatuan negara

Presiden Turkiye bertekad jadikan kawasan kembali sebagai wilayah perdamaian Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan tekad untuk mewujudkan “Turkiye Bebas Terorisme” sekaligus kawasan bebas terorisme dengan menjaga kekuatan dan persatuan negara

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan tekad negaranya untuk mewujudkan “Turkiye Bebas Terorisme” sekaligus kawasan bebas terorisme, dengan menekankan pentingnya menjaga kekuatan dan persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan.

“Kami telah membulatkan tekad untuk mencapai tujuan Turkiye Bebas Terorisme dan kawasan bebas terorisme,” kata Erdogan dalam pidatonya pada acara peringatan 955 tahun Pertempuran Malazgirt di Provinsi Mus, Turkiye timur, pada Rabu.

Pertempuran Malazgirt merupakan kemenangan bersejarah bangsa Turki di Anatolia.

Menyoroti pentingnya posisi strategis Turkiye, Erdogan mengatakan bangsa Turki selama ini berjuang untuk hidup di kawasan tersebut dengan kehormatan dan martabat.

Erdogan menegaskan Turkiye tidak memiliki pilihan selain menjadi negara yang kuat dan tetap bersatu, seraya menyatakan tekad untuk kembali menjadikan kawasan tersebut sebagai “wilayah perdamaian dan kesejahteraan.”

“Kami tidak pernah tunduk kepada siapa pun ketika masa depan tanah air, negara, dan bangsa kami dipertaruhkan,” kata Erdogan.

“Mereka yang berpikir dapat menghentikan perjalanan penuh berkah Turkiye dan bangsa Turki melalui jebakan dan provokasi akan menemui kekecewaan,” tambahnya.

Erdogan mengatakan seluruh upaya pemerintah ditujukan untuk membangun Turkiye yang lebih sejahtera di berbagai bidang.

“Seluruh upaya kami bertujuan membangun Turkiye yang bahagia dan sejahtera, mulai dari pertahanan hingga diplomasi, dari pendidikan hingga transportasi, serta dari ekonomi hingga layanan kesehatan,” ujarnya.