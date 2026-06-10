Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya ingin keluar dari kondisi "tidak perang dan tidak damai" sambil menegaskan bahwa Teheran tidak akan tunduk pada tekanan maupun ancaman militer

Presiden Pezeshkian: Iran ingin keluar dari kondisi tidak perang dan tidak damai Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya ingin keluar dari kondisi "tidak perang dan tidak damai" sambil menegaskan bahwa Teheran tidak akan tunduk pada tekanan maupun ancaman militer

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya ingin keluar dari kondisi "tidak perang dan tidak damai" di tengah upaya menghidupkan kembali perundingan dengan Amerika Serikat yang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

"Kita harus keluar dari keadaan yang bukan perang dan juga bukan damai," kata Pezeshkian dalam sebuah acara di Teheran pada Rabu (10/6), seperti dikutip kantor berita pemerintah IRNA.

Menurut Pezeshkian, perang jelas bukan kepentingan Iran, namun negaranya tidak akan menyerah jika ada pihak yang berupaya melanggar martabat, tanah, dan wilayahnya.

"Perang tentu bukan kepentingan negara, tetapi jika mereka berusaha melanggar martabat, tanah, dan wilayah kami, kami tidak akan menyerah," ujarnya.

Presiden Iran itu mengakui bahwa mengelola negara di tengah perang dan krisis merupakan tugas yang sulit.

Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Iran.

"Kita harus melangkah maju dengan bermartabat demi menyelamatkan masa depan negara kita dari krisis dan badai," katanya.

Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan dipaksa tunduk melalui tekanan militer maupun ancaman.

"Musuh hanya akan melihat penyerahan kami dalam mimpi mereka," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa Iran tidak akan dipaksa menyerah melalui ancaman atau tindakan militer.

Merujuk pada serangan terbaru Amerika Serikat dan Israel, Pezeshkian menyebut pembunuhan para komandan Iran sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima."

Ia juga menuduh para lawan Iran berupaya menciptakan perpecahan di dalam negeri serta menggalang negara-negara kawasan untuk menentang Teheran.

"Salah satu kebijakan musuh adalah menggerakkan negara-negara Arab dan Muslim melawan Iran," katanya.

Namun, menurut Pezeshkian, diplomasi regional yang sedang berlangsung membantu menghambat upaya tersebut.

Pezeshkian juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Iran. Ia mengatakan sanksi dan pembatasan jalur perdagangan telah memberikan tekanan berat terhadap perekonomian negara itu.

"Kami berada di bawah sanksi, jalur-jalur kami diblokir, dan kami menghadapi ujian yang berat. Menjalankan negara dalam kondisi seperti ini tidak mudah, terutama dengan berbagai ketidakseimbangan dan kesulitan ekonomi yang ada," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah terjadi saling serang antara pasukan Iran dan Amerika Serikat pada malam sebelumnya, yang kembali menunjukkan rapuhnya upaya diplomasi dan pengaturan gencatan senjata di kawasan.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa jet tempur AS menyerang sistem pertahanan udara dan lokasi radar Iran di dekat Selat Hormuz sebagai respons atas jatuhnya helikopter Apache milik Angkatan Darat AS.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap 21 target militer Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara dan pangkalan angkatan laut AS di kawasan.

Ketegangan regional tetap tinggi sejak akhir Februari ketika serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran memicu rangkaian eskalasi militer, serangan balasan, dan konfrontasi diplomatik.

Insiden terbaru terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang berfluktuasi di kawasan, ketika Israel dan Iran saling melancarkan serangan militer sebelum meredakan situasi di tengah upaya menghidupkan kembali diplomasi antara Teheran dan Washington.