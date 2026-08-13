Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah menjadi titik awal stabilitas dan keamanan kawasan

Presiden Palestina: Perjanjian Mekah bisa menjadi awal stabilitas dan keamanan kawasan Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah menjadi titik awal stabilitas dan keamanan kawasan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan.

"Perjanjian ini sangat penting. Saya berharap ini akan menjadi titik awal untuk menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan serta membela kepentingan umat Islam," kata Abbas dalam konferensi pers bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara pada Rabu.

Abbas mengatakan dirinya dan Erdogan mengadakan pembicaraan yang "sangat penting dan produktif" mengenai perkembangan di kawasan dan hubungan bilateral serta sepakat untuk memperkuat dialog kedua pihak.

Ia mengatakan perdamaian yang adil hanya dapat dicapai dengan mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

Abbas mengatakan pencapaian tujuan tersebut dalam kerangka hukum internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab merupakan hal penting.

Ia mengatakan rakyat Palestina mengharapkan dukungan Turkiye terus berlanjut hingga mereka mencapai kemerdekaan dan kebebasan.

Abbas mengatakan gencatan senjata di Gaza tercapai melalui upaya Turkiye, Mesir, Qatar dan AS, tetapi bantuan kemanusiaan masih belum masuk ke wilayah tersebut.

'Tidak ada negara tanpa Gaza'

Abbas menyerukan penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan pemulihan secepatnya kedaulatan sah Palestina di Gaza, dengan menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Palestina.

"Tidak boleh ada negara di Gaza, dan tidak boleh ada negara tanpa Gaza," tambahnya.

Abbas juga menekankan pentingnya membangun institusi politik dan memastikan kemandirian finansial agar negara Palestina dapat berfungsi sepenuhnya. Ia mengatakan Israel telah menahan sekitar 6,5 miliar dolar AS dana milik Palestina.

Ia mengatakan dirinya dan Erdogan juga membahas ketegangan yang ditingkatkan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem, serta terorisme oleh para pemukim yang beroperasi di bawah perlindungan tentara Israel.

Abbas menambahkan bahwa Israel terus melakukan serangan terhadap tempat-tempat suci milik umat Islam maupun Kristen tanpa membedakan keduanya.

Ia mengatakan rakyat Palestina tetap teguh bertahan di tanah mereka dan menolak pemindahan paksa, seraya merujuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal.

'Kami adalah satu negara dan akan tetap menjadi satu negara'

Abbas menekankan pentingnya melindungi tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen serta mewujudkan persatuan Palestina dan rekonsiliasi nasional secara menyeluruh.

"Kami adalah satu negara dan akan tetap menjadi satu negara, bersatu di bawah satu lembaga legislatif dan satu otoritas," kata Abbas.

Ia mengatakan Palestina berkomitmen terhadap program reformasi nasional dan program politik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Abbas juga mengatakan pihaknya memberikan perhatian besar terhadap pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 28 November, dengan pemilihan legislatif dan presiden akan digelar.

"Saya berterima kasih kepada Presiden Erdogan dan saudara kami Turkiye atas dukungan mereka terhadap hak-hak kami dan perjuangan rakyat Palestina," katanya.

Abbas juga berterima kasih kepada Turkiye atas bantuan kemanusiaan untuk Gaza, penerimaan mahasiswa Palestina serta perawatan bagi pasien dan korban luka.