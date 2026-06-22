Presiden Lebanon Joseph Aoun berbicara dengan pejabat tinggi AS dan Qatar untuk membahas langkah-langkah memperkuat gencatan senjata dan menghentikan eskalasi Israel di Lebanon

Presiden Lebanon bahas gencatan senjata dan eskalasi Israel dengan pejabat AS dan Qatar Presiden Lebanon Joseph Aoun berbicara dengan pejabat tinggi AS dan Qatar untuk membahas langkah-langkah memperkuat gencatan senjata dan menghentikan eskalasi Israel di Lebanon

Presiden Lebanon Joseph Aoun membahas upaya memperkuat gencatan senjata dengan Israel serta menghentikan eskalasi serangan Israel di Lebanon dalam pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat dan Qatar, menurut pernyataan kepresidenan Lebanon pada Senin.

Menurut pernyataan tersebut, Aoun menerima panggilan telepon dari Wakil Presiden AS JD Vance, penasihat senior Jared Kushner, serta Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Pembicaraan tersebut berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan gencatan senjata dan menghentikan eskalasi Israel terhadap Lebanon.

Menurut pernyataan itu, para pihak juga membahas kemungkinan pembentukan sebuah sel koordinasi guna mendukung upaya-upaya tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin dini hari mengatakan bahwa perundingan dengan AS di Swiss yang dimediasi Pakistan dan Qatar telah menghasilkan "kemajuan signifikan" menuju pengakhiran perang di Lebanon serta pengurangan tekanan terhadap perekonomian Iran.

Menurut otoritas Lebanon, ofensif militer Israel di negara itu telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai lebih dari 12.000 lainnya, dan menyebabkan lebih dari 1 juta warga mengungsi sejak 2 Maret.

Pada Jumat, Channel 12 Israel mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya yang mengonfirmasi laporan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT).

Seorang pejabat senior AS juga mengonfirmasi gencatan senjata tersebut kepada Anadolu, sementara Hizbullah belum memberikan komentar.