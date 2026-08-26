Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan menyerah terhadap tekanan AS meskipun tengah menghadapi kelangkaan bahan bakar, listrik, pangan, dan obat-obatan

Presiden Kuba tegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan AS Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan menyerah terhadap tekanan AS meskipun tengah menghadapi kelangkaan bahan bakar, listrik, pangan, dan obat-obatan

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat (AS), seraya membantah anggapan bahwa Kuba berada di ambang keruntuhan ekonomi di tengah kelangkaan bahan bakar, listrik, pangan, dan obat-obatan.

Dalam wawancara dengan surat kabar Brasil Folha de S.Paulo, Diaz-Canel mengatakan dialog antara Kuba dan AS saat ini mengalami kebuntuan dan belum ada agenda yang ditetapkan untuk perundingan.

“Ada keinginan untuk berdialog, dan ada pejabat dari pemerintah kami yang telah berbicara dengan pemerintah AS. Namun, sejauh ini belum ada kemajuan. Belum ada agenda,” kata Diaz-Canel.

Dia mengatakan Kuba tetap bersedia membuka saluran dialog dengan Washington, tetapi menolak perundingan yang dilakukan di bawah tekanan.

“Tidak mungkin ada dialog di bawah tekanan. Kita perlu mencari saluran dialog tanpa prasyarat,” ujarnya.

Diaz-Canel menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump berupaya mencekik perekonomian Kuba dan memicu gejolak sosial yang dapat menyebabkan jatuhnya Revolusi Kuba.

Dia juga menuduh Washington berupaya “menutup semua jalan keluar” yang tersedia bagi Kuba, merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Diaz-Canel membantah klaim bahwa Kuba berada di ambang keruntuhan meskipun negara itu menghadapi kekurangan bahan bakar, listrik, pangan, dan obat-obatan.

“Kami berada dalam situasi yang kompleks, tetapi juga ditandai dengan kreativitas luar biasa dan ketangguhan historis rakyat Kuba,” katanya.

Diaz-Canel mengakui adanya masalah yang disebabkan birokrasi pemerintah dan keterlambatan dalam pelaksanaan reformasi, tetapi menyebut “blokade” AS sebagai penyebab utama krisis ekonomi negaranya.

Perekonomian Kuba telah menyusut 15 persen sejak Diaz-Canel menjabat, menurut data yang dikutip Folha de S.Paulo. Negara itu juga menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan dan kelangkaan bahan bakar di tengah krisis yang semakin dalam.

Diaz-Canel membela paket 176 langkah ekonomi yang disetujui parlemen Kuba pada Juni dan mengatakan reformasi tersebut bertujuan memperkuat model ekonomi sosialis negara itu.

Langkah-langkah tersebut memperluas peran perusahaan swasta dan investasi asing, tetapi Diaz-Canel membantah bahwa kebijakan itu menandai pergeseran Kuba menuju kapitalisme.

Wawancara tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Havana dan Washington setelah pemerintahan Trump memperkuat tekanan ekonomi terhadap Kuba.

Diaz-Canel menegaskan Havana akan terus mempertahankan kedaulatannya sembari tetap membuka pintu dialog dengan Washington tanpa prasyarat.