Presiden Israel ingatkan Ben-Gvir soal meningkatnya kekerasan dalam masyarakat Ben-Gvir sebelumnya menuai kecaman internasional terkait perlakuan terhadap aktivis armada Gaza

Presiden Israel Isaac Herzog memperingatkan meningkatnya proses “brutalisasi” dalam masyarakat Israel, yang memicu kecaman keras dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan memperlihatkan semakin lebarnya perpecahan politik di negara itu.

Berbicara dalam acara Jerusalem Unity Prize 2026 di Kediaman Presiden di Yerusalem pada Senin, Herzog mengatakan masyarakat Israel tengah menghadapi peningkatan kekerasan dan dehumanisasi yang berbahaya.

“Saya berharap hari ini hanya berbicara tentang persatuan. Namun dengan sangat sedih, kita hidup di masa ketika kekerasan bukan satu-satunya hal yang muncul,” kata Herzog.

Ia memperingatkan adanya “proses brutalisasi yang mengerikan” yang menyebar dari pinggiran masyarakat Israel dan berisiko menjadi sesuatu yang dianggap normal.

“Ini adalah proses yang lambat dan mengkhawatirkan, yang mengancam masuk ke arus utama masyarakat Israel, dan kami tidak akan membiarkannya,” ujarnya.

Sebagai contoh meningkatnya kekerasan, Herzog menyinggung tingginya angka pembunuhan di kalangan warga Arab Israel serta serangan yang dilakukan kelompok yang ia sebut sebagai “massa tanpa hukum” di Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan Herzog langsung memicu kritik dari Ben-Gvir, yang sebelumnya menuai kecaman internasional atas perlakuannya terhadap peserta armada bantuan menuju Gaza yang ditahan Israel.

Ben-Gvir menuduh Herzog menghina warga Israel.

“Seorang presiden yang menyebut ratusan ribu warga Negara Israel sebagai binatang tidak layak menjadi presiden. Titik,” tulis Ben-Gvir di platform media sosial X.

Anggota parlemen dari partai Jewish Power milik Ben-Gvir juga mengkritik Herzog dan menuduhnya semakin memperdalam perpecahan politik di masyarakat Israel.