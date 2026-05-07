Masoud Pezeshkian menegaskan pentingnya kohesi internal dan memperingatkan upaya perpecahan di tengah krisis perang serta tekanan ekonomi.

Presiden Iran serukan persatuan nasional di tengah perang dengan AS-Israel Masoud Pezeshkian menegaskan pentingnya kohesi internal dan memperingatkan upaya perpecahan di tengah krisis perang serta tekanan ekonomi.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan persatuan nasional dan memperingatkan adanya upaya untuk melemahkan kohesi internal negara dalam sebuah kunjungan mendadak ke pertemuan dengan pedagang dan perwakilan serikat dagang, menurut laporan media Iran pada Kamis.

Seruan tersebut disampaikan setelah pertemuan terbaru dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei yang berlangsung hampir dua setengah jam.

“Kami mengunjungi Pemimpin Revolusi yang terhormat dan berbicara dengannya selama hampir dua setengah jam, pandangan dan sikap beliau sangat manusiawi, tulus, dan rendah hati,” kata Pezeshkian.

“Saya menganggap persatuan dan kohesi lebih penting dari apa pun; jika kita bertahan hingga sekarang, itu karena persatuan dan kohesi,” tambahnya.

Pemimpin Iran itu mengatakan bahwa “musuh” meyakini masyarakat akan menjadi tidak puas akibat perang dan turun ke jalan untuk kemudian menargetkan pusat keamanan dan militer.

“Tanpa rasa malu, mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka bertindak seperti bajak laut dan berupaya memecah belah Iran,” ujarnya, tanpa menyebut negara tertentu.

Pezeshkian mengakui adanya kesulitan ekonomi di dalam negeri, termasuk inflasi dan kenaikan harga yang juga menjadi tantangan global, sementara Iran menghadapi tekanan tambahan “di tengah perang”.

“Kita hanya punya satu jalan: berdiri bersama rakyat dan menerima semua warga meski memiliki pandangan berbeda agar tidak menyerah kepada musuh, atau tunduk pada penghinaan dan kekalahan.”

Ketegangan regional terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan dari Teheran serta gangguan di Selat Hormuz.

Gencatan senjata sempat diberlakukan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang. Gencatan tersebut kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang jelas.

Sejak 13 April, Amerika Serikat juga disebut memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur perairan strategis tersebut.