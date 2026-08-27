Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan negara-negara Muslim untuk tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap negara Muslim lainnya

Presiden Iran serukan negara Muslim cegah wilayahnya digunakan untuk serang negara lain Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan negara-negara Muslim untuk tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap negara Muslim lainnya

Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis menyerukan negara-negara Muslim untuk tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap negara Muslim lainnya, seraya menekankan bahwa keamanan suatu negara tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keamanan negara tetangga.

“Membela Iran bukan berarti memusuhi negara-negara Muslim atau negara-negara tetangga,” kata Pezeshkian dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40 di Teheran.

“Tidak ada negara Islam yang boleh mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai titik peluncuran agresi terhadap negara Islam lainnya. Tidak ada negara Islam yang boleh mencari keamanannya sendiri dengan menciptakan ketidakamanan bagi negara-negara tetangganya,” katanya.

Menyinggung konflik dengan Amerika Serikat (AS), Pezeshkian mengatakan serangan militer besar-besaran AS dan Israel terhadap Iran dimulai ketika upaya diplomatik antara Teheran dan Washington untuk menyelesaikan perbedaan masih berlangsung.

Menurut dia, perundingan Iran-AS kembali dilanjutkan pada bulan yang sama dalam upaya mencari solusi diplomatik ketika serangan tersebut dimulai.

Pezeshkian mengatakan serangan itu menewaskan sejumlah komandan, pejabat, ilmuwan, mahasiswa, pelajar sekolah, dan warga sipil Iran, serta menyasar kota-kota dan infrastruktur.

Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, sekitar 600 peserta dari dalam dan luar negeri yang berasal dari 40 negara menghadiri konferensi tersebut, termasuk dari Irak, Pakistan, Turkiye, Lebanon, dan Afghanistan.

Konferensi itu akan berlangsung hingga Minggu dengan sejumlah kegiatan digelar di Teheran, Qom, dan Mashhad, serta empat pertemuan khusus di Provinsi Azerbaijan Barat, Kordestan, Golestan, dan Razavi Khorasan.