Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan mendukung Palestina merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, terutama dunia Islam, dan Turkiye akan terus membela perjuangan Palestina di setiap platform

Presiden Erdogan tegaskan Turkiye akan terus membela perjuangan Palestina Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan mendukung Palestina merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, terutama dunia Islam, dan Turkiye akan terus membela perjuangan Palestina di setiap platform

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan dukungan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, terutama dunia Islam, seraya memastikan Turkiye akan terus memperjuangkan isu Palestina di setiap platform.

“Saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa mendukung Palestina merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, khususnya dunia Islam,” kata Erdogan dalam konferensi pers bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kompleks kepresidenan di Ankara pada Rabu.

“Kami, sebagai Turkiye, akan terus dengan tegas membela perjuangan Palestina di setiap platform,” tambahnya.

Erdogan juga mengatakan “pemerintahan Netanyahu yang melakukan genosida” terus melakukan tindakan ilegal di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur yang diduduki “di depan mata seluruh dunia.”

“Keberadaan negara Palestina yang berdaulat sedang dirongrong. Tidak mungkin mengabaikan hal ini atau bersikap acuh terhadapnya,” katanya.

Erdogan mengatakan Turkiye terus memperjuangkan isu Palestina berdasarkan solusi dua negara melalui konsultasi dengan pihak Palestina.

Ia mengatakan kebijakan pendudukan, pemindahan paksa dan perampasan tanah terus meningkat di seluruh kawasan.

Mengutip data PBB, Erdogan mengatakan sekitar 3.800 warga Palestina telah mengungsi sepanjang 2026 akibat kekerasan oleh pihak pendudukan, penghancuran dan pengusiran, sementara hampir 100 warga Palestina tewas.

Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai akibat dari “pendudukan sistematis” dan strategi pengikisan yang bertujuan membuat pemerintahan Palestina semakin sulit menjalankan fungsinya di wilayahnya sendiri.

Erdogan menambahkan pemerintahan Netanyahu berupaya menyingkirkan Palestina dari agenda dunia dengan memanfaatkan kekacauan dan konflik-konflik baru, tetapi upaya tersebut tidak akan berhasil.

Erdogan menyerukan agar kondisi yang diperlukan segera diwujudkan untuk memulai proses rekonstruksi dan pembangunan kembali Gaza serta menjamin keamanan di wilayah tersebut.

Erdogan menambahkan bahwa meskipun Palestina telah menunjukkan sikap konstruktif, pemerintahan Israel saat ini terus mempertahankan pendekatan yang tidak kompromistis dan agresif.

“Kami secara khusus menentang keras provokasi yang bertujuan mengubah status quo di Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kami, dan tempat-tempat suci lainnya,” kata Erdogan.

Menegaskan kembali dukungan Ankara terhadap berdirinya negara Palestina, Erdogan mengatakan Turkiye akan dengan teguh memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan memiliki wilayah yang saling terhubung berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

Ia menyambut keputusan untuk menggelar pemilihan legislatif dan presiden di Palestina serta berharap pemilu tersebut akan mendorong rekonsiliasi dan memperkuat persatuan Palestina.

“Saya berterima kasih kepada Presiden dan delegasi terhormat atas kunjungan mereka serta menyampaikan salam dan kasih sayang tulus saya kepada seluruh rakyat Palestina,” tambah Erdogan.