PM Spanyol beri penghargaan sipil tertinggi untuk pelapor khusus PBB untuk Palestina

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Kamis menganugerahkan Order of Civil Merit kepada Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya mendokumentasikan dugaan pelanggaran hukum internasional di Jalur Gaza.

Sanchez menerima Francesca Albanese di Madrid, di mana keduanya membahas situasi di Palestina, pentingnya hukum internasional, serta “perlunya segera mengakhiri kekerasan dan membangun perdamaian abadi berdasarkan martabat dan kemanusiaan,” menurut pernyataan pemerintah Spanyol.

“Tanggung jawab publik juga berarti memiliki kewajiban moral untuk tidak berpaling,” tulis Sanchez di media sosial, seraya menyebut Albanese sebagai “suara yang menjaga hati nurani dunia.”

Order of Civil Merit merupakan salah satu penghargaan sipil tertinggi di Spanyol yang diberikan kepada warga negara Spanyol maupun asing atas jasa luar biasa bagi negara atau masyarakat.

Albanese, seorang pakar hukum asal Italia, menjabat sejak 2022 sebagai pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki. Ia menjadi salah satu suara internasional paling vokal dalam mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Pada Selasa, Sanchez juga mengirim surat kepada Komisi Eropa untuk meminta aktivasi Blocking Statute Uni Eropa guna melawan sanksi Amerika Serikat terhadap Albanese serta para hakim dan jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“Ini seperti mafia internasional -- mereka ingin membungkam semua pihak yang menuntut penghentian genosida dan kejahatan,” kata Albanese kepada stasiun televisi Spanyol RTVE terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap dirinya.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares turut mengkritik penahanan aktivis Spanyol-Palestina Saif Abukeshek oleh Israel dan menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima.”

Dalam sidang parlemen Spanyol, Albares mengatakan dirinya telah memanggil utusan tertinggi Israel di Spanyol pada Rabu untuk membahas kasus tersebut serta berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

Albares menilai Abukeshek ditahan secara “ilegal” di perairan internasional yang menurutnya berada di luar yurisdiksi Israel saat sedang melakukan perjalanan bersama flotila bantuan kemanusiaan menuju Gaza.

“Spanyol bereaksi tanpa ragu, dengan kejelasan dan ketegasan penuh, terhadap pelanggaran hukum internasional,” kata Albares.