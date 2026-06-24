PM Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa isu rudal balistik tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan Islamabad maupun agenda pembahasan antara Amerika Serikat dan Iran

PM Pakistan: Rudal balistik tidak pernah dibahas dalam kesepakatan AS-Iran PM Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa isu rudal balistik tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan Islamabad maupun agenda pembahasan antara Amerika Serikat dan Iran

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa isu rudal balistik tidak termasuk dalam kesepakatan Islamabad yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran, serta tidak pernah menjadi bagian dari agenda perundingan antara kedua negara.

Sharif menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat delegasi yang digelar dalam rangka kunjungan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ke Pakistan.

Mengacu pada nota kesepahaman yang ditandatangani antara AS dan Iran melalui mediasi Pakistan, Sharif mengatakan, "Dalam kesepakatan Islamabad tidak ada isu rudal balistik. Itu tidak pernah ada di meja perundingan. Tidak pernah menjadi agenda dan pihak Iran tidak pernah ingin membahasnya."

Sharif juga menyatakan bahwa ada pihak-pihak di dunia yang berupaya menggagalkan kesepakatan tersebut.

"Mereka tidak ingin Iran bangkit kembali dari keterpurukan dan mencapai puncak kejayaannya," kata dia.

Mengenai isu rudal balistik, Sharif menilai tidak boleh ada standar ganda dalam penerapannya.

"Saya ingin menegaskan dengan jelas bahwa tentu tidak boleh ada standar ganda. Tidak dapat dikatakan bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik sementara Iran tidak boleh memilikinya. Kemunafikan semacam itu tidak dapat diterima," ujarnya.

Sharif juga menyoroti peran yang dijalankan para pejabat Pakistan dalam proses penandatanganan kesepakatan tersebut.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Qatar, Arab Saudi, Turkiye, dan Mesir atas dukungan yang diberikan kepada Pakistan selama proses mediasi berlangsung.

Menurut Sharif, Pakistan akan terus menjalankan peran sebagai mediator hingga tercapai perdamaian yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kehormatan dan martabat.

"Pakistan akan melanjutkan peran mediasinya hingga perdamaian yang langgeng tercapai dengan syarat-syarat yang menjunjung kehormatan dan martabat," kata dia.