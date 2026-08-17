Trump sambut pakta pertahanan Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan

Trump menyambut kesepakatan pertahanan antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan dengan menyebutnya sebagai langkah pertama yang besar, berani, dan penting

PM Pakistan apresiasi dukungan Trump terhadap Perjanjian Pertahanan Mekkah Trump menyambut kesepakatan pertahanan antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan dengan menyebutnya sebagai langkah pertama yang besar, berani, dan penting

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dukungannya terhadap Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah yang ditandatangani Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi, seraya menyebut kesepakatan itu akan berperan dalam menjaga pertahanan ketiga negara dan kawasan.

Sharif pada Senin mengatakan dirinya "sangat menghargai" pernyataan Trump mengenai penandatanganan perjanjian pertahanan tersebut di Mekkah, melalui unggahan di platform media sosial AS, X.

Perjanjian pertahanan trilateral antara Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi itu ditandatangani pada 7 Agustus.

Sharif mengatakan kesepakatan tersebut "akan terus memainkan peran konstruktif dalam memastikan pertahanan negara kita masing-masing serta seluruh kawasan."

"Perdamaian yang berkelanjutan merupakan prasyarat paling penting bagi masa depan yang cerah dan sejahtera bagi rakyat kita," tambahnya.

Sementara itu, Trump pada Minggu melalui platform Truth Social menyambut penandatanganan perjanjian tersebut.

"Sangat senang melihat Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan baru-baru ini, dan akhirnya, menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah," kata Trump.

Ia menggambarkan perjanjian itu sebagai "langkah pertama yang besar, berani, dan penting."

Trump juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemimpin Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan.

Menurut Trump, perjanjian tersebut menunjukkan "bagaimana Timur Tengah bersatu dan bagaimana negara-negara pada akhirnya akan mampu mempertahankan diri mereka dengan cara yang lebih berarti."