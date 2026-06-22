Australia menutup peternakan unggas terbesar di negaranya setelah kasus kedua flu burung H5N1 terdeteksi pada seekor burung liar di wilayah Australia Barat

Peternakan unggas terbesar Australia ditutup setelah kasus kedua flu burung H5 terdeteksi Australia menutup peternakan unggas terbesar di negaranya setelah kasus kedua flu burung H5N1 terdeteksi pada seekor burung liar di wilayah Australia Barat

Australia menutup operasional peternakan unggas terbesar di negaranya setelah terdeteksinya kasus kedua flu burung strain H5N1, menurut otoritas setempat sebagaimana dilaporkan Australian Associated Press pada Senin.

"Kami sedang berupaya menentukan apakah flu burung H5 telah menyebar di satwa liar atau telah menetap di Australia, selain dua kasus burung yang terisolasi ini," kata Menteri Pertanian Australia Julie Collins kepada wartawan pada Senin.

Kasus kedua ditemukan pada seekor burung yang ditemukan dalam kondisi sakit di sebuah pantai terpencil di pesisir selatan Australia Barat.

Hasil pengujian menunjukkan burung tersebut positif terinfeksi strain flu burung yang mematikan.

Temuan itu terjadi hanya dua hari setelah strain yang sama terdeteksi pada seekor burung laut migran jenis brown skua.

Kasus flu burung tersebut memaksa produsen unggas terbesar Australia untuk melakukan penutupan operasional.

"Langkah ini mencakup penerapan penguncian penuh yang melarang seluruh akses non-esensial di semua peternakan dan fasilitas pengolahan perusahaan di Australia Barat," kata Inghams Group dalam sebuah pernyataan.

Kedua burung tersebut ditemukan terdampar di sebuah pantai terpencil di Australia Barat, sekitar 700 kilometer di tenggara Perth.

Australia selama ini menjadi satu-satunya benua yang terhindar dari strain H5 flu burung yang telah menimbulkan dampak besar terhadap populasi hewan di berbagai belahan dunia.

Negara tersebut memang pernah mengalami wabah flu burung pada unggas, namun umumnya disebabkan oleh strain lain, terutama virus H7, bukan garis keturunan H5N1 yang mendominasi secara global.

Flu burung atau avian influenza merupakan virus menular yang terutama menyerang berbagai spesies burung, tetapi juga dapat menginfeksi hewan lain, termasuk manusia.

Strain H5N1 yang sangat patogen pertama kali ditemukan lebih dari 20 tahun lalu. Tingkat keparahan strain flu burung diklasifikasikan berdasarkan tingkat patogenisitasnya atau kemampuan strain tersebut dalam menyebabkan penyakit.