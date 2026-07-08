Penasihat Khamenei: Pernyataan Trump ancam picu eskalasi baru - Iran menilai pernyataan Presiden AS yang mengakhiri nota kesepahaman

Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Akbar Velayati pada Rabu memperingatkan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan nota kesepahaman (MoU) antara Teheran dan Washington telah berakhir dapat kembali memicu eskalasi di Timur Tengah.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik sudah "berakhir".

Menanggapi hal itu, Velayati menyebut pernyataan Trump sebagai langkah yang kembali mendorong kawasan menuju konflik.

"Tanggung jawab atas eskalasi terbaru, serta pengakuan secara terbuka mengenai pembatalan nota kesepahaman oleh politisi pencuri yang dipermalukan oleh skandal Epstein—sebuah nota yang dalam praktiknya telah berulang kali dilanggar—sekali lagi mendorong kawasan menuju kobaran api," kata Velayati, seperti dikutip kantor berita Mehr.

Dalam pernyataan tersebut, Velayati juga menegaskan bahwa Iran sebelumnya telah memperingatkan kawasan Timur Tengah bukan tempat untuk "perjudian politik" negara-negara kecil.

Ia menambahkan Iran telah berulang kali menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai petualangan militer akan mendapat respons segera.

Pada 17 Juni, Iran dan Amerika Serikat mencapai nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri konflik militer yang pecah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran pada Februari.