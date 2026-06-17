Pemukim Israel bakar ruang salat masjid di Tepi Barat

Pemukim Israel membakar ruang salat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilya, Tepi Barat yang diduduki, pada Rabu dini hari

Pemukim Israel serang masjid dan bakar area salat perempuan di Tepi Barat Pemukim Israel membakar ruang salat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilya, Tepi Barat yang diduduki, pada Rabu dini hari

Pemukim Israel membakar ruang salat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilya, Tepi Barat yang diduduki, pada Rabu dini hari serta mencoretkan slogan berbahasa Ibrani di dinding bangunan tersebut, menurut sumber setempat.

Sekelompok pemukim menyerbu desa itu saat fajar dan membakar masjid tersebut, kata sumber lokal kepada Anadolu.

Kebakaran itu menghancurkan seluruh area salat perempuan dan juga menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid, kata sumber tersebut.

Mereka menambahkan bahwa desa Jiljilya belakangan mengalami peningkatan serangan oleh pemukim Israel.

Bulan lalu, para pemukim juga menyerang desa tersebut dan mencuri satu kawanan domba milik warga.

Tepi Barat yang diduduki dalam beberapa waktu terakhir menyaksikan meningkatnya serangan tentara dan pemukim Israel terhadap warga Palestina serta harta benda mereka, termasuk aksi pembakaran, perampasan lahan, dan pelarangan akses petani ke lahan pertanian, terutama di wilayah yang berdekatan dengan permukiman dan pos-pos ilegal.

Menurut data resmi Palestina, sejak 8 Oktober 2023, eskalasi kekerasan Israel di Tepi Barat telah menewaskan 1.169 warga Palestina, melukai 12.666 lainnya, serta menyebabkan sekitar 23.000 orang ditangkap dan 33.000 orang mengungsi.