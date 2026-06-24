Pemukim Israel kembali menyerang warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyebabkan korban luka serta kerusakan pada rumah, kendaraan, dan lahan pertanian

Pemukim Israel lanjutkan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat Pemukim Israel kembali menyerang warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyebabkan korban luka serta kerusakan pada rumah, kendaraan, dan lahan pertanian

Pemukim Israel kembali melancarkan serangan terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyebabkan korban luka serta kerusakan pada rumah, kendaraan, dan lahan pertanian, sementara militer Israel menangkap 11 warga Palestina dalam operasi terpisah.

Menurut kantor berita Palestina WAFA, empat warga Palestina terluka dalam serangan yang dilakukan pemukim Israel bersenjata di Kota Yatta, wilayah selatan Tepi Barat.

Aktivis Palestina Osama Mehamira mengatakan para pemukim menyerang rumah dan lahan milik warga Palestina di kawasan Wadi al-Rahim dan Khillet al-Hums.

Empat warga yang mengalami luka ringan dalam serangan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah Yatta untuk mendapatkan perawatan.

Mehamira menambahkan bahwa para penyerang mencabut sekitar 40 pohon milik warga Palestina bernama Jibril Rumi, yang sebagian besar merupakan pohon zaitun.

Mereka juga menutup jalan yang menghubungkan kawasan Wadi al-Rahim dan Khillet al-Hums.

Di Kota Nablus, wilayah utara Tepi Barat, pemukim Israel juga menyerang rumah-rumah warga Palestina di Kota Burin.

Kepala Dewan Desa Burin, Ibrahim Imran, mengatakan para pemukim menyerang rumah Hisham Zaben pada malam hari dan merusak dua kendaraan yang berada di halaman rumah.

Menurut Imran, pada pagi harinya para pemukim juga menyemprotkan gas merica ke arah Ayman Atallah Sufan dan anak-anaknya saat mereka keluar dari rumah.

Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Kota Huwwara.

Sejak Israel melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, penangkapan, penggerebekan, dan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem Timur terus meningkat.

Dalam perkembangan terpisah, militer Israel menangkap 11 warga Palestina, termasuk seorang perempuan, dalam serangkaian penggerebekan di berbagai wilayah Tepi Barat.

Menurut pernyataan Kantor Media Tahanan Palestina, pasukan Israel menggelar sejumlah operasi penggerebekan di berbagai kota di Tepi Barat.

Pasukan Israel menggerebek rumah-rumah warga Palestina dan merusak barang-barang mereka dengan alasan melakukan penggeledahan.

Pernyataan itu menyebut Israel terus melanjutkan kebijakan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat Palestina melalui penangkapan, terutama dengan menargetkan perempuan, pemuda, dan kalangan akademisi.

Sejak Oktober 2023, militer Israel dan para pemukim secara rutin melakukan penggerebekan di berbagai wilayah Tepi Barat yang mengakibatkan kematian, luka-luka, penangkapan, perusakan properti, serta kerusakan terhadap lahan pertanian dan hewan ternak milik warga Palestina.