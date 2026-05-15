Pemukim Israel bakar masjid di desa Palestina, picu kepanikan warga

Pemukim Israel membakar masjid dan kendaraan warga Palestina di desa Jibiya, dekat Ramallah

Kelompok pemukim Israel membakar sebuah masjid dan sejumlah kendaraan milik warga Palestina di desa Jibiya, wilayah barat laut Ramallah, pada Jumat dini hari, di tengah meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Kantor berita resmi Palestina, WAFA, melaporkan sumber-sumber lokal menyebut para pemukim memasuki desa tersebut, membakar masjid serta beberapa kendaraan, dan mencoret dinding rumah warga dengan slogan-slogan bernada rasialis.

Dalam insiden terpisah, para pemukim juga menyerang rumah-rumah warga Palestina di kota Al-Lubban al-Sharqiya, selatan Nablus.

Sumber keamanan mengatakan kepada WAFA bahwa para pemukim menyerang rumah-rumah di sepanjang jalan utama kota dan merusak sejumlah pintu rumah, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan perempuan dan anak-anak.

Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, terus mengalami eskalasi operasi militer Israel, termasuk penggerebekan, penangkapan, penembakan, serta penggunaan kekuatan berlebihan, di tengah meningkatnya serangan para pemukim terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.

Sejak Oktober 2023, serangan tentara Israel dan para pemukim telah menewaskan 1.155 warga Palestina, melukai sekitar 11.750 orang, dan menyebabkan hampir 22.000 warga ditangkap, menurut data resmi Palestina.