Pemerintahan Trump abaikan keberatan Kongres terkait penjualan mesin jet ke Turkiye

Pemerintahan Donald Trump disebut akan mengesampingkan keberatan Kongres untuk melanjutkan penjualan mesin jet F-110 yang akan digunakan pada jet tempur KAAN buatan dalam negeri Turkiye

Pemerintahan Trump akan abaikan keberatan Kongres terkait penjualan mesin jet ke Turkiye Pemerintahan Donald Trump disebut akan mengesampingkan keberatan Kongres untuk melanjutkan penjualan mesin jet F-110 yang akan digunakan pada jet tempur KAAN buatan dalam negeri Turkiye

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan tetap melanjutkan rencana penjualan mesin jet tempur F-110 senilai 750 juta dolar AS kepada Turkiye meski menghadapi keberatan dari anggota senior Partai Demokrat di Kongres, menurut laporan The Wall Street Journal.

Laporan tersebut menyebut Anggota DPR Gregory Meeks, petinggi Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS, menangguhkan proses penjualan itu karena Turkiye masih memiliki sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, serta terkait kekhawatiran mengenai Suriah dan Yunani.

Pemerintahan Trump telah memberi tahu Kongres bahwa mereka tetap akan melanjutkan penjualan mesin jet yang akan digunakan pada jet tempur KAAN buatan dalam negeri Turkiye, meskipun terdapat penangguhan terhadap transaksi tersebut. Pemerintah AS juga menyebut Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sebagai "mitra besar di kawasan."

"Dalam pemberitahuan yang saya terima kemarin, pemerintah kembali memberi tahu bahwa mereka akan mengabaikan proses peninjauan Kongres terkait penjualan alutsista senilai lebih dari 700 juta dolar AS kepada militer Turkiye. Ini merupakan contoh lain yang sangat mengkhawatirkan mengenai sikap pemerintah yang secara terbuka mengabaikan kewenangan pengawasan Kongres," kata Meeks dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat pemerintah AS membela keputusan tersebut dengan merujuk pada hubungan dekat antara Presiden Donald Trump dan Presiden Erdogan.

"Pemerintah selalu menjaga transparansi penuh dengan Kongres," kata pejabat yang enggan disebutkan namanya kepada Anadolu.

Pejabat itu menambahkan bahwa selain menjalin komunikasi rutin dengan Kongres, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turkiye Tom Barrack, pejabat Departemen Perang, dan pejabat Departemen Luar Negeri juga telah memberikan penjelasan langsung kepada anggota Kongres mengenai isu tersebut.

Sebelumnya pada Rabu, Trump mengatakan kemungkinan akan mengambil langkah yang akan membuat Turkiye "sangat senang" ketika ditanya mengenai permintaan Ankara untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin jet.

Trump dijadwalkan berkunjung ke Ankara untuk menghadiri KTT NATO pada 7-8 Juli, yang juga akan menjadi ajang pertemuannya dengan Presiden Erdogan.

Amerika Serikat mengeluarkan Turkiye dari program jet tempur F-35 pada 2019 setelah memprotes pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia oleh Ankara. Washington menilai sistem tersebut dapat membahayakan jet tempur F-35 dan tidak kompatibel dengan sistem NATO. Sejumlah entitas pertahanan Turkiye kemudian dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Turkiye berulang kali menegaskan tidak ada pertentangan antara kepemilikan sistem S-400 dan program F-35 serta mengusulkan pembentukan komisi untuk mengkaji persoalan tersebut. Ankara juga menyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam program F-35 dan menilai keputusan penangguhan tersebut bertentangan dengan aturan.

Ankara menegaskan kehadiran jet tempur F-35 akan memperkuat kemampuan pertahanan tidak hanya bagi Turkiye, tetapi juga NATO.