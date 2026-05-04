Pelapor PBB sebut Israel manfaatkan Yunani untuk ambisi regional

Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese menyatakan bahwa Israel memilih Yunani sebagai bagian dari strategi untuk memperluas pengaruh regionalnya, sekaligus memperingatkan potensi eksploitasi terhadap kekhawatiran keamanan negara tersebut.

Dalam peluncuran bukunya berjudul When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine di Athena pada Minggu, Albanese menilai sebagian kalangan di Yunani memiliki persepsi yang keliru mengenai aliansi mereka dengan Israel.

Ia mengatakan anggapan bahwa Yunani memilih Israel untuk menjamin perdamaian dari ancaman yang dianggap sebagai musuh lama tidak sepenuhnya tepat.

Menurut Albanese, justru Israel yang memilih Yunani dan berpotensi memanfaatkan rasa takut serta ketidakamanan negara tersebut untuk memperkuat hegemoni regionalnya.

Ia juga menyoroti bahwa Israel telah dituduh oleh dua lembaga peradilan internasional, yakni Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), terkait dugaan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Albanese mengingatkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk tidak terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap mendukung dugaan pelanggaran tersebut.

Ia menegaskan bahwa selain aspek moral, dari sudut pandang hukum tindakan tersebut dinilai melanggar hukum dan harus ada pertanggungjawaban.

Menurutnya, pihak-pihak yang terus mengizinkan transfer senjata atau barang dari atau ke Israel melalui Yunani harus dimintai pertanggungjawaban.