- Tom Fletcher mengatakan bahwa lebih dari 1,3 juta orang menghadapi kebutuhan sosial ekonomi selama 6 bulan ke depan.

PBB minta tambahan dana US$296 juta untuk bantu korban gempa Venezuela - Tom Fletcher mengatakan bahwa lebih dari 1,3 juta orang menghadapi kebutuhan sosial ekonomi selama 6 bulan ke depan.

Kepala urusan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu mengajukan permohonan tambahan dana sebesar US$296 juta untuk membantu para penyintas gempa bumi di Venezuela. Permohonan itu disampaikan di tengah masih adanya kekurangan pendanaan sebesar US$627 juta, dua pekan setelah dua gempa besar mengguncang negara tersebut.

Dalam konferensi pers di Caracas, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, mengatakan dana tersebut diperlukan untuk menjangkau sekitar 1,3 juta orang yang menghadapi berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi selama enam bulan ke depan, seiring upaya penanganan yang beralih dari fase pencarian dan penyelamatan menuju pemulihan serta rekonstruksi.

Menggambarkan kunjungannya ke wilayah La Guaira, salah satu daerah yang paling parah terdampak, Fletcher mengatakan banyak keluarga masih mencari anggota keluarganya yang hilang di lokasi reruntuhan meski bencana telah berlalu dua pekan.

"Para ibu itu bertanya kepada saya tadi malam: Apakah bantuan akan datang?" kata Fletcher.

Ia menjelaskan bahwa rencana tanggap darurat PBB akan berfokus pada penyediaan tempat tinggal, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan, perlindungan, serta pendidikan.

Fletcher juga mengatakan PBB bersama para mitranya telah mengerahkan lebih dari 50 tim pencarian dan penyelamatan perkotaan dari lebih dari 30 negara, didukung lebih dari 3.000 personel penyelamat dan 200 anjing pelacak. Selain itu, PBB telah mencairkan USD 15 juta dari Dana Tanggap Darurat Pusat (Central Emergency Response Fund/CERF) segera setelah bencana terjadi.