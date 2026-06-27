Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalokasikan dana darurat 15 juta dolar AS dan memobilisasi bantuan internasional untuk mendukung penanganan gempa di Venezuela

PBB alokasikan dana darurat untuk penanganan gempa Venezuela Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalokasikan dana darurat 15 juta dolar AS dan memobilisasi bantuan internasional untuk mendukung penanganan gempa di Venezuela

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan siap memberikan "kerja sama penuh" untuk mendukung upaya penanganan bencana di Venezuela setelah dua gempa besar yang mengguncang negara itu pada 24 Juni menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan luas.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Jumat mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berbicara melalui telepon dengan Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez pada Kamis malam.

Dalam pembicaraan tersebut, Guterres menyampaikan solidaritasnya kepada rakyat dan pemerintah Venezuela.

"Setelah gempa bumi yang menghancurkan itu, Sekretaris Jenderal berkomitmen memberikan kerja sama penuh dari seluruh sistem PBB untuk mendukung upaya penanganan bencana yang dipimpin pemerintah Venezuela," kata Dujarric.

Di lapangan, PBB bersama para mitra kemanusiaannya terus meningkatkan respons dengan melakukan penilaian kebutuhan dan memobilisasi bantuan darurat.

Dujarric mengatakan Koordinator Bantuan Darurat PBB Tom Fletcher pada Kamis mengalokasikan dana sebesar 15 juta dolar AS dari Central Emergency Response Fund (CERF).

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa yang mendesak, termasuk layanan kesehatan, tempat penampungan, pangan, dan air bersih.

Menurut Dujarric, sebanyak 30 tim pencarian dan penyelamatan internasional yang terdiri atas lebih dari 1.600 personel dan 100 anjing pelacak sedang dikerahkan ke Venezuela dari berbagai negara.

Ia menambahkan pemerintah Venezuela memimpin operasi pencarian dan penyelamatan, layanan medis darurat, serta penilaian kerusakan, sementara bantuan internasional terus diperluas.

"Kami bersama para mitra kemanusiaan tetap sepenuhnya dimobilisasi dan bekerja erat dengan otoritas nasional untuk memastikan bantuan dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan secepat mungkin," kata Dujarric.