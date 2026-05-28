Pasukan Sementara PBB prihatin dengan peningkatan ketegangan di Lebanon selatan.

Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon menyampaikan kekhawatiran mendalam pada Kamis atas meningkatnya kekerasan di Lebanon selatan, dengan menyebut ratusan ribu orang telah mengungsi di tengah konflik yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan luas.

Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mengatakan situasi tersebut “semakin merusak stabilitas di wilayah itu,” sementara warga sipil terus menanggung “dampak paling berat” dari permusuhan yang terjadi.

UNIFIL menyebut “ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sering kali dalam waktu yang sangat singkat.”

Menambahkan bahwa kerusakan pada rumah, jalan, dan infrastruktur penting “sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan upaya pemulihan.”

UNIFIL juga mengatakan sebanyak 670 proyektil ditembakkan pada Rabu, yang disebut sebagai “tingkat tertinggi sejak 17 April,” tanpa merinci pihak mana yang meluncurkan proyektil tersebut.

Misi PBB itu terus melakukan komunikasi dengan para pihak “untuk membantu meredakan ketegangan” dan mengingatkan kewajiban mereka berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Serangan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk anak-anak, di seluruh Lebanon selatan pada Kamis di tengah pelanggaran berkelanjutan terhadap kesepakatan gencatan senjata, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon dan Kementerian Kesehatan.

Hezbollah pada Rabu menyatakan telah melakukan 37 serangan yang menargetkan pasukan dan posisi militer Israel di Lebanon selatan dan Israel utara dalam 24 jam terakhir, dengan menyebut operasi itu sebagai bentuk pertahanan terhadap Lebanon dan respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.

Sejak 2 Maret, Israel disebut melakukan operasi militer yang diperluas di Lebanon, menewaskan lebih dari 3.200 orang, melukai lebih dari 9.600 orang, dan mengungsi lebih dari 1,6 juta orang, menurut data resmi.

Militer Israel terus melancarkan serangan harian meski ada gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku pada 17 April, yang kemudian diperpanjang hingga awal Juli.