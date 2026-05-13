Israel gerebek rumah dan sekolah di Tepi Barat

Pasukan Israel tahan puluhan warga Palestina dalam penggerebekan di Tepi Barat Tentara Israel menggerebek sekolah di Tepi Barat dan menurunkan bendera Palestina

Pasukan Israel menahan puluhan warga Palestina dalam operasi militer di Tepi Barat pada Rabu, di tengah meningkatnya serangan para pemukim Israel di wilayah pendudukan tersebut.

Saksi mata kepada Anadolu mengatakan pasukan Israel menyerbu kota Dura, selatan Hebron, dengan sejumlah kendaraan militer, menggeledah beberapa rumah, dan merusak isinya.

Menurut saksi, lebih dari 22 warga Palestina, termasuk seorang pengacara, ditahan dan diinterogasi selama berjam-jam di dalam rumah-rumah yang dijadikan pusat penahanan sementara sebelum akhirnya dibebaskan.

Saat mundur dari wilayah tersebut, pasukan Israel menembakkan granat kejut dan gas air mata ke arah warga, menyebabkan beberapa orang mengalami sesak napas sementara.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan Israel menggerebek rumah-rumah warga dan mengubah salah satunya menjadi lokasi penahanan sementara. Video lain memperlihatkan para tahanan dibebaskan setelah menjalani interogasi.

Pasukan Israel juga menggerebek dua sekolah di kota Sila al-Dhahr, Tepi Barat bagian utara, dan menurunkan bendera Palestina dari salah satu sekolah, menurut sumber setempat.

Saksi mengatakan tentara Israel memasuki sekolah dasar putra di Sila al-Dhahr, selatan Jenin, lalu menurunkan bendera Palestina dari tiangnya.

Pasukan Israel lainnya memasuki sekolah menengah di kota tersebut sebelum kemudian mundur.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah tentara memasuki gerbang sekolah dan naik ke lantai atas bangunan.

Tidak ada laporan mengenai penangkapan maupun korban luka dalam insiden di sekolah tersebut.

Pekan lalu, seorang pemukim Israel menyerbu sekolah dasar di kota itu dan mengejar para siswa sambil menodongkan senjata. Insiden tersebut direkam para aktivis dan beredar di media sosial.

Sementara itu, sekelompok pemukim Israel menyerbu pinggiran kota Sinjil, utara Ramallah, menyerang properti warga Palestina dan mencuri kawanan domba, traktor pertanian, serta kendaraan milik warga.

Menurut saksi, pasukan Israel melindungi para pemukim selama serangan berlangsung, mencegah warga Palestina menghadang mereka, serta menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah warga.

Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya aksi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, termasuk penyerangan terhadap desa-desa Palestina, pembakaran properti, dan perampasan lahan.

Wilayah Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, mengalami peningkatan operasi militer Israel berupa penggerebekan, penangkapan, penembakan, dan penggunaan kekuatan berlebihan, bersamaan dengan meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.

Menurut data resmi Palestina, sejak Oktober 2023 serangan tentara dan pemukim Israel telah menewaskan 1.155 warga Palestina, melukai sekitar 11.750 orang, dan menyebabkan hampir 22 ribu orang ditangkap.