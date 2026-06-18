Pakistan sebut kesepakatan AS-Iran berlaku segera

Pakistan menyatakan memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran resmi berlaku efektif segera

Pakistan umumkan kesepakatan AS-Iran mulai efektif berlaku Pakistan menyatakan memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran resmi berlaku efektif segera

Pakistan pada Kamis mengumumkan bahwa memorandum kesepahaman bersejarah antara Amerika Serikat dan Iran resmi berlaku efektif segera, dalam langkah yang disebut Islamabad sebagai terobosan diplomatik penting untuk meredakan ketegangan di kawasan.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bahwa "Memorandum Kesepahaman Islamabad" telah ditandatangani secara elektronik oleh presiden Amerika Serikat dan Iran serta disahkan Pakistan dalam kapasitasnya sebagai mediator.

Sharif mengatakan kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui diplomasi dan dialog.

Berdasarkan ketentuan memorandum tersebut, Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz yang memiliki arti strategis penting, sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya, kata Sharif.

Sharif juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden AS Donald Trump atas apa yang disebutnya sebagai komitmen teguh terhadap diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai.

Perdana menteri Pakistan itu turut memuji kepemimpinan Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Mojtaba Hosseini Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, karena memilih jalan perdamaian.

Sharif juga menyampaikan apresiasi kepada Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Mesir atas kontribusi mereka dalam memfasilitasi kesepakatan tersebut.

Ia secara khusus menyoroti peran Panglima Angkatan Darat Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir dalam mendorong proses negosiasi.

Pernyataan terbaru Sharif tidak menyinggung upacara resmi penandatanganan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat di Swiss.